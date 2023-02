Obreiros do Bem realiza Bazar

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem realizará um bazar solidário no sábado, dia 11, das 7h às 12h. Ele será realizado na Rua Ivo Rodrigues, 375, próximo à Relíquia Materiais de Construção, no Jardim Paraíso I.

O grupo convida a todos para prestigiar e colaborar com as ações sociais que desenvolvem e quem quiser contribuir, eles ainda estão aceitando doações de roupas para o bazar.