Oficina de Teatro realizou laboratório sobre Carnaval

Alunos da Oficina de Teatro realizada pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Associação Cultural Quintal das Artes, realizaram na quinta-feira, dia 16, durante a aula semanal, um laboratório com o tema da maior festa popular do país.

Laboratórios são exercícios realizados em aulas e ensaios com o objetivo de desinibir, integrar, pesquisar, estudar e várias outras ações relacionadas ao espetáculo teatral a ser montado. Como na peça que está sendo preparada irá existir números musicais com canções brasileiras, o estudo desta semana, aproveitando os dias de carnaval, foi sobre uma música de Chico Buarque de Holanda: Noite dos Mascarados.

Como a música é um perfeito diálogo entre dois foliões que se encontram por acaso em uma festa de carnaval, foi proposto pelo diretor Paulo Rocco, um exercício onde a dupla representava o Pierrô e a Colombina citados na letra que se tornou um clássico da MPB. As duplas tiveram um tempo para preparar a cena e todas, sem exceção, saíram-se muito bem, mostrando o talento desses jovens que começam a trilhar um caminho nos palcos.

Os alunos tiveram assim, além do conhecimento cênico que adquirem em todas as aulas, uma apresentação dessas figuras clássicas do carnaval e sobre a obra de um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos.