Associação Setembro destinou R$ 392 mil a entidades em 2022

A Associação Setembro, fundada em 2019 para auxiliar as entidades de Vargem Grande do Sul, é uma das principais associações filantrópicas da cidade. Desde sua fundação, tem trabalhado na arrecadação de recursos para as instituições vargengrandenses, além de liderar campanhas voltadas à população, como o mutirão de mamografia, entre outras ações. A Gazeta de Vargem Grande entrevistou a atual presidente da entidade, Simone Oliveira, que contou os principais projetos e ações realizados pela Associação em 2022.

Conforme pontuou, foi realizado o Mega Bazar Beneficente, que ocorreu em abril, com arrecadação total de R$ 21 mil. Além da captação de recursos, o bazar visou oferecer itens de boa qualidade a preços acessíveis. Em parceria com o Espaço Beach, a Associação Setembro realizou em agosto o 1º Torneio de Bem de Beach Tennis. O evento foi um sucesso, contando com mais de 4 mil inscritos e 400 jogos realizados. Simone informou que foram arrecadados R$ 136 mil e quatro alunos de escola pública foram adotados para aulas gratuitas por um ano.

Em setembro, a Associação Setembro participou pela segunda vez da Festa das Nações, com a barraca da Itália, onde foram comercializados, focaccias, nhoque e mini pizzas. A presidente contou que nos quatro dias do evento, foram arrecadados R$ 23 mil. Outro evento de sucesso foi o 4º Mega Leilão Beneficente em parceria com as Paróquias Nossa Senhora Aparecida e Sant’Ana, realizado em novembro, onde foram arrecadados R$ 535 mil. Segundo o informado, tanto o gado quanto as prendas leiloadas foram frutos de doações.

Campanhas e projetos

Além dos eventos, Simone pontuou que a Associação Setembro realizou pelo quarto ano consecutivo a Campanha do Outubro Rosa, disponibilizando gratuitamente 110 mamografias para mulheres com mais de 40 anos, com renda individual de até R$ 1.400,00.

A Associação Setembro ainda mantém projetos permanentes, conforme detalhou Simone. Um deles é o Descarte Consciente, onde, em parceria com a Led Reciclagem de Mococa, recebem lixo eletrônico para fazer o descarte correto, seguindo normas ambientais vigentes. Foi recolhido e destinado cerca de 1,5 tonelada de materiais. Com início em 2020, a Associação Setembro também ajudou famílias em vulnerabilidade em virtude da pandemia da Covid-19, distribuindo cestas básicas para famílias cadastradas. Os cadastros e as entregas foram feitos por uma assistente social e pela equipe de voluntários da Associação. Em 2022, a campanha foi encerrada com mais de 2 mil cestas entregues.

Entidades

O principal objetivo da Associação Setembro é amparar as entidades da cidade, e em 2022 foram repassados mais de R$ 390 mil através da compra de materiais e equipamentos de maior necessidade às entidades. Atualmente, a Associação Setembro auxilia o Hospital de Caridade, a Apae, a Associação Beneficente Dom Bosco, a Mão Amiga, a Humanitária e a Casa de Passagem Heitor A. Fontão.

De acordo com Simone, os repasses são feitos a cada seis meses, onde cada entidade tem direito a uma parcela arrecadada no último período de acordo com sua movimentação anual. “Dentre os valores que cada uma tem direito são desenvolvidos projetos pelas entidades, solicitando a compra de materiais e equipamentos de maior necessidade, onde a Associação Setembro efetua a compra diretamente com fornecedores, dando preferência para empresas parceiras”, relatou.

A Associação Setembro destinou R$ 303.846,10 ao Hospital de Caridade, sendo R$ 163.003,55 para alimentação, R$ 78.145,95 para cirurgias eletivas, R$ 49.799,60 para o mobiliário da sala de espera, R$ 7.697 para o ar condicionado e R$ 5.200 para o aparelho eletrocardiograma.

Para a Apae, foram destinados R$ 31.931,02, sendo R$ 22.827,02 para reforma, R$ 3.884 para kits de avaliação pedagógica, R$ 2.620 para pneus de veículo escolar e R$ 2.600 para roteador.

A Casa de Passagem recebeu R$ 7.237,80, sendo R$ 6.798 para gás e R$ 439,80 para material de escritório.

A Associação Setembro destinou R$ 21.876,89 para a Casa Dom Bosco, sendo que R$ 3.875,19 foram para mantimentos, R$ 1.282 para o parquinho, R$ 248,05 para equipamentos de horta, R$ 4.491,67 para computador e impressora e R$ 11.979,98 para móveis.

A Mão Amiga recebeu R$ 7.978,36 da Associação Setembro, sendo R$ 5.943,19 para aparelhos de fisioterapia, R$ 400,17 para ventiladores e R$ 1.635 para reforma e adaptação do prédio para as normas vigentes de bombeiros.

Para a Sociedade Humanitária foram destinados R$ 19.710,28, sendo R$ 5.116 para fraldas geriátricas, R$ 4.500 para o fogão, R$ 9.110 para grades de segurança, R$ 176,28 para mantimentos e R$ 808,00 para churrasqueira.

Planos 2023

Simone contou que para este ano, a meta da Associação Setembro é manter o calendário de eventos de 2022, como o bazar, leilão, Festa das Nações e torneio de beach tennis. “A realização dos eventos é de extrema importância para que a Associação consiga captar recursos para atender às solicitações das entidades, que juntas somam um déficit de cerca de R$ 2 milhões por ano. Além disso, pretendemos voltar com o Projeto Vargem em Movimento em parceria com as academias da cidade, disponibilizando aulas gratuitas na represa para a população, uma vez ao mês”, completou.

Ela ressaltou que o foco neste ano também será o aumento do número de associados e empresas parceiras, que são essenciais para que a Associação Setembro exista e consiga contribuir para o desenvolvimento econômico, social e assistencial para aqueles que mais precisam. “Em 2023 vamos continuar mantendo um contato direto com as entidades para atender suas necessidades mais urgentes”, comentou.

Simone informou que o primeiro evento de 2023 é o Mega Bazar, que ainda não tem data e local definidos. “Todos os nossos eventos são realizados para beneficiar todas as entidades. Fazemos a arrecadação no período de 6 meses e então divulgamos os repasses para as entidades, comunicando quanto cada uma tem de verba para utilizar no próximo período. A divisão se dá pela análise do balanço e DRE de cada entidade”, disse.

Como ajudar

Sendo um associado, qualquer cidadão pode contribuir para ações, projeto e amparo às entidades, a partir de 10,00 por mês através de cartão de crédito ou boleto. Os cadastros podem ser feitos no site da Associação Setembro, pelo link www.associacaosetmebro.com.br. “Cada contribuição é fundamental para que a Associação Setembro exista, só com a ajuda dos associados e empresas parceiras, conseguimos cumprir nosso propósito de contribuir com uma cidade mais justa e mais desenvolvida. É essa corrente do bem, com a colaboração de todos, que faz com que todas as ações e projetos sejam realizados”, finalizou.