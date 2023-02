Câmara fará homenagem a ex-prefeito Alfeu

Uma sessão solene em homenagem ao ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio acontecerá na próxima quarta-feira, dia 1º, na Câmara Municipal. O vereador Paulo César da Costa (PSB) solicitou ao presidente da Câmara Municipal, a realização da sessão para homenagear o político, em decorrência do seu centenário de nascimento. A sessão ocorrerá às 19h e será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no Youtube. Toda a população, amigos e familiares do Alfeu são convidados para comparecer na sessão solene.

Alfeu foi eleito prefeito de Vargem Grande do Sul por três mandatos, sendo que as principais obras da cidade passaram por suas mãos. Muitos políticos vargengrandenses foram influenciados pelo ex-prefeito.

Fazendeiro ligado à pecuária, Alfeu nasceu em 1º de março de 1923, filho de Patrocínio Rodrigues e Emília Rodrigues Peres, conhecida como Dona Melica. Alfeu casou-se com Maria Elisa Fontão Rodrigues, falecida em 17 de setembro de 1990, com quem teve dois filhos: Elisabete e Ricardo, já falecido.

1ª gestão

Eleito prefeito pela primeira vez em 1955, sendo o prefeito mais jovem da cidade, aos 32 anos. Neste mandato, deixou obras de infraestrutura de grande importância, como arborização pública, Mercadão Municipal, o atual prédio da Escola Estadual Alexandre Fleming e a construção de parte da escola Gilberto Giraldi. Na época, conquistou bom trânsito político no âmbito estadual e federal, sendo amigo pessoal do ex-presidente Jânio Quadros.

2ª gestão

Em 1969, foi eleito prefeito pela segunda vez. O mandato ocorreu durante a ditadura militar, quando os recursos destinados às cidades eram escassos. Ainda assim realizou grandes obras, como o início da pavimentação da cidade, iluminação pública com lâmpadas de mercúrio, construção das escolas Francisco Ribeiro Carril e a Escola de Primeiro Grau construída em anexo à escola Alexandre Fleming, o prédio do Centro de Saúde e fundação da Biblioteca Pública Municipal. Alfeu também foi grande incentivador da obra e foi imprescindível nos primeiros passos do CPDEX, a atual Apae.

3ª gestão

Alfeu voltou a se candidatar a prefeito em 1976 e, por pouco mais de 20 votos, perdeu para Homero Correia Leite. Em 1983, já no fim da ditadura militar, venceu com vantagem. Nesta terceira e última gestão de Alfeu, foram asfaltadas mais ruas, ampliação da captação, tratamento e reservatórios de água para o abastecimento público, construção do novo Fórum, remodelação do Bosque Municipal e aquisição dos animais para o futuro zoológico, construção e inauguração do Clube XXI de Abril, piscina da Cohab, Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento e Ginásio Poliesportivo.

Escolas e creches foram prioridades, como as Profa. Darci Troncoso Peres, Prof. Henrique de Brito Novaes, Gilda Bastos, Peixinho Dourado e Padre Donizete, além da escola estadual José Gilberto de Oliveira Souza e as creches Irmã Gertrudes, no Jardim Dolores, e a creche do Jardim Paulista.

Alfeu também somou esforços no asfalto das estradas vicinais Vargem a Itobi e Vargem a São Roque da Fartura. Entre suas obras, há o Museu Pedagógico, a Casa da Cultura, a criação da Coordenadoria Municipal de Saúde e a construção dos postos de saúde no Jardim Paulista e Fortaleza. O ex-prefeito também instalou pontes, realizou serviços de urbanização em praças e canteiros centrais, desapropriou e destinou verbas ao Cemitério Parque das Acácias, à Cohab Antônio Ribeiro Carril Filho no Jardim Fortaleza e à Cohab do Jardim São José.

Falecimento

O político faleceu em 19 de julho de 1991, aos 68 anos, de enfarte, em São José do Rio Pardo, onde estava internado se restabelecendo de uma pequena cirurgia. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal, com missa de corpo presente na Igreja Matriz, celebrada por Mons Décio Ravagnani.

A homenagem

À Gazeta de Vargem Grande, o vereador Paulinho falou sobre a homenagem ao centenário de nascimento do ex-prefeito Alfeu e agradeceu ao presidente da Câmara, Guilherme, que prontamente acatou o pedido da sessão solene.

Paulinho contou que a filha de Alfeu, Maria Elisabete Fontão do Patrocínio, ficou muito emocionada ao saber da homenagem. Entre as personalidades esperadas estão o atual vice-prefeito Celso Ribeiro, que foi chefe de gabinete de Alfeu, Maria da Glória França, secretária de saúde, Ângela Della Torre, chefe da secretaria geral, o ex-prefeito José Carlos Rossi, que era diretor administrativo, e José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon, que foi secretário de Esporte, além do atual prefeito, Amarildo Duzi Moraes.

O vereador pontuou que Alfeu foi muito amigo da infância e juventude de seu pai e explicou o que o levou a sugerir a homenagem. “Foi pelo caráter dele, pela honestidade dele e a importância que ele teve para o município, pois, na minha opinião, ele foi pouco reconhecido. O ex-prefeito José Carlos Rossi deu o nome do PPA para ele, é uma homenagem justa, mas por tudo que ele fez, ainda acho pouco. Eu acho que mais que merecido essa homenagem. No primeiro mandato dele ele era jovem e reposicionou a cidade e, além disso, foi um dos lutadores para Vargem ser comarca, pois antes tudo pertencia a São João da Boa Vista”, disse, ressaltando também o carinho de Alfeu pelos servidores públicos.

O vereador ressaltou que muitas pessoas não conheceram a história do ex-prefeito. “Ele era e continua sendo muito respeitado até hoje. Muitas pessoas não conhecem quem foi o Alfeu, então é isso que me levou a fazer essa homenagem mais do que justa. Eu sempre digo que pecamos muito nisso, pois muitas pessoas fizeram história em Vargem e são esquecidas, não tem nem nome de rua, enquanto outras não fazem nada. Como por exemplo o médico Afonso de Assis Teixeira, foi o segundo médico da cidade e trabalhou aqui por 20 anos e nem ala no Hospital com o nome dele tem e muito menos nome de rua, ou então as Irmãs Franciscanas, que foram homenageadas pelo Alfeu e até hoje atuam na cidade. Então eu acho que temos que reconhecer essas pessoas”, completou.

Na foto, o ex-prefeito Alfeu. Foto: Arquivo Gazeta

