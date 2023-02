Câmara homenageará idealizadora da Apae

A professora Maria Rosa Campos de Andrade, idealizadora do Centro de Proteção aos Desajustados e Excepcionais (CPDEX), a atual Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vargem Grande do Sul, será homenageada pela Câmara Municipal, recebendo o Prêmio Mulheres Destaques do Ano. Os vereadores aprovaram a entrega da honraria à professora na sessão ordinária da última quarta-feira, dia 22.

O prêmio foi criado com o objetivo de homenagear as mulheres que se destacaram no exercício de suas atividades na cidade, nos âmbitos social, cultural, econômico, político, segurança, entre outros.

O projeto de decreto legislativo nº 1/2023, elaborado nos termos da Resolução n.º 04, de 19 de setembro de 2017, foi uma iniciativa do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores.

A honraria será conferida em Sessão Solene a ser convocada pelo Presidente da Casa, na forma Regimental. A sessão solene está prevista para acontecer em março, com data ainda a ser confirmada.

Na justificativa do projeto, Paulinho pontuou que Maria Rosa foi a precursora da inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais. “Em 1973, quando fundou o Centro de Proteção aos Excepcionais (CPDEX), dona Rosa foi a primeira Coordenadora. Hoje, com a mudança de nome para APAE, após 50 anos de fundação, lembramos daquela que teve um papel importante na integração, desenvolvimento e convívio social de crianças, adolescentes e jovens de nosso município”, disse.

Sobre Maria Rosa

Em janeiro de 1973, a professora teve seu sonho realizado ao ver que as crianças de Vargem Grande do Sul com dificuldades na aprendizagem, agora tinham uma escola especialmente voltada para elas. No início deste mês, Maria Rosa foi homenageada pela equipe da Apae devido aos 50 anos de fundação da entidade.