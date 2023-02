Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Laércio Faci, aos 74 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Deixou a esposa Orlenes Cândido Faci; os filhos Márcia e Márcio; e os netos Heloísa e Vinícius. Foi sepultado no dia 19 de fevereiro no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Vinício da Cunha, aos 28 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Deixou a esposa Tainara Marcela Lindolfo; as filhas Valentina e Sabrina e o pai José da Cunha. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Lúcia Thomaz de Andrade Lindolpho, aos 60 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixou a filha Bruna; os irmãos José, Sueli e Celso; e a neta Myrela. Foi sepultada no dia 20 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Bovo, conhecido por Zé Bovo, aos 87 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixou os filhos José Francisco, Maria Antônia, Sueli, Márcia e Rita de Cássia (já falecida); os netos Jéssica, Júnior, Liziane, Aline, José, Renato e Renan; e os bisnetos Emily, Jennifer, Brenda, Ana Carolina, Alissa, João Vítor, Luiza, Augusto, Beatriz, Ana Livia e João Pedro. Foi sepultado no dia 21 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Gessi Alves, aos 71 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixou o marido Francisco Vitor Alves; os filhos Élcio, Aparecida, Elton, Selma, Ederson e Keli; as noras Eliete e Ana; os genros Aparecido e Gelso; os netos Camila, Luana, Letícia, Leonardo, Elton, Larissa, Talia, Isamara, Lívia, Lucas e Elisa; e os bisnetos Gustavo, Heytor e Eduarda. Foi sepultada no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosa Helena Melchiori, aos 60 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixou o marido Gilberto de Oliveira, o filho Guilherme; e os irmãos Luís, Salvador e Clodoaldo. Foi sepultada no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Rodrigues de Sousa, aos 96 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Era viúva de Manoel; Deixou o filho Carlos Roberto e a filha Maria Linda; e os netos Luciana, Fabiana, Ana Carolina, Guilherme, Andreza e Kaique. Foi sepultada no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Lourenço Gestino, conhecido por Mineiro, aos 73 anos de idade, no dia 22 de fevereiro. Deixou os irmãos Vita e Braz. Foi sepultado no dia 23 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Luís Bocamino, aos 50 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Deixou a esposa Joana Bocamino; o pai Carlos; os filhos Murilo e Estefani; e o irmão Rogério. Foi sepultado no dia 18 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nair Calderaro Pereira, conhecida como Dona Lola, aos 93 anos de idade, no dia 23 de fevereiro, em São João da Boa Vista. Deixou os filhos João Paulo, Maria Creuza e Silvana; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 24 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Galbier, aos 80 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Deixou os filhos João Fernando, José Eduardo e Marco Aurélio; as noras Verônica, Sônia e Márcia; os netos Tiago, Lucas, Felipe, Júlia, Vitória, João Pedro e Brenda. Foi sepultado no dia 24 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Benedicta Dias, conhecida por Vó Dita, aos 92 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Deixou os filhos Aureluce, Fernando, Ângela, José Luiz e Antônio Carlos; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 23 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Therezinha Alexandre dos Santos, aos 91 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Deixou os filhos Fausta, Silvia, Francisco; os netos Juliano Vercelino, Adriano, João, Carolina, Camila; e bisnetos. Foi sepultada no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Carlos.

Faleceu Paulo Sérgio Rossi, conhecido como Paulão, aos 72 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Deixou a esposa Maria Ângela, os filhos Ricardo e Raquel; e netos. Foi sepultado no dia18 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ivani Miningue Pretel, aos 68 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixa as primas; a tia e familiares. Foi sepultada no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

