Merecida homenagem

Alfeu tinha pouco mais de cinquenta anos e eu cerca de vinte, quando nos conhecemos. Corria os anos 70, do século passado e o Brasil vivia a efervescência dos anos da ditadura militar e eu começava a me envolver com a política.

Em Vargem, o partido do governo, a Arena, era quem comandava a política local e um pequeno grupo de jovens e outros políticos que não se alinhavam com os militares no poder, começaram a lutar pelas transformações e pela volta da democracia.

Foi assim que fundamos o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e nos aproximamos.

Ele, com a intenção de ser candidato a prefeito e eu de contribuir com as mudanças que todos os brasileiros ansiavam, mais liberdade, voto direto, mais desenvolvimento econômico e social, enfim, democracia plena e a volta dos nossos direitos políticos.

Foi nesse turbilhão de coisas acontecendo que em 1981, fundei a Gazeta de Vargem Grande e logo em seguida Alfeu se elegeu prefeito municipal pela terceira vez em nosso município.

Nestes anos todos até a eleição de Alfeu, foi um grande aprendizado, sempre se espelhando na sua conduta política e na sua honestidade com o trato da coisa pública.

Como escrevi por ocasião de sua morte, Alfeu sempre foi uma pessoa muito reservada, fugia das badalações. Era discreto, tinha o maior cuidado com sua imagem de homem público, que cultivava com a decência dos seus atos.

Tive uma vivência significativa com Alfeu. Sem dúvida, foi o homem público que influenciou os meus primeiros passos na política.

Sempre austero, simples, matreiro na política, que manobrava e gostava de comandar, fazia isso com maestria e sempre teve, enquanto quis, o controle político do município em suas mãos. Vinha da elite política, econômica e social vargengrandense, mas soube ser oposição no momento certo, acolhendo os anseios de mudança, ajudando a fundar o antigo MDB e dando guarida a toda uma gama de jovens que se lançavam na política local. Não se intimidou ou teve preconceito com os “comunistinhas” que despontavam na época. Pelo contrário, soube utilizar nossos ideais de esquerda, dando espaço, apesar de ser um político centralizador.

Como já por mim citado, a criação da Gazeta de Vargem Grande esteve a princípio ligada politicamente a sua candidatura, mas também demos espaço a todas as outras candidaturas da época. Estávamos iniciando uma vida política e jornalística.

Bastou pouco tempo de convivência com Alfeu no poder, para o jornal ter um peso maior e o compromisso com os leitores e a verdade dos fatos levou aos meus primeiros desentendimentos com o então prefeito, que resultou inclusive, em alguns processos de ambas as partes.

O compromisso assumido como jornalista passou a ditar minha vida, sobrepondo-se ao meu lado político.

Neste centenário de nascimento de Alfeu Rodrigues do Patrocínio, é importante lembrarmos do grande homem que foi, do administrador honesto, da humildade e do carinho que tinha para com aqueles que mais precisavam.

Parabéns à Câmara Municipal pela homenagem a um dos grandes políticos do município. Suas obras e atitudes como homem público, no agir correto com o dinheiro dos contribuintes, sua preocupação com o futuro, com o meio ambiente, com a educação e a saúde, fazem jus às homenagens que ora lhes são prestadas.

