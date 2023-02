A coluna Momento Pet tem o prazer de apresentar o Border Collie de Valdéris e Maicon Martins: Tom. O cachorro nasceu em abril de 2019 e foi doado à família por uma amiga, que queria encontrar um lar com amor e cuidado para ele.

“Lembro-me de quando fomos buscá-lo na casa de uma amiga e ele me olhou e veio para meu colo. No início eu nem queria adotar um cachorro, mas desde que ele chegou se tornou um companheiro especial, amoroso e brincalhão. Ele nos espera na chegada do trabalho e faz festa, é carinhoso e adora brincar com bola, todos os dias temos que levá-lo na praça em frente à nossa casa para jogar bola. É sempre uma festa”, disse a família.

“Tom requer uma boa alimentação e cuidados especiais com os pelos. Ele tem muitos pelos e precisamos mantê-los bem cuidados, deve ser escovado e manter o banho em dia para que fique bem. No mais, é um cachorro que requer poucos cuidados específicos, só exige mesmo atenção, pois interage muito com os humanos”, contaram.

