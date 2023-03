Construção da ESF II do Jardim São José está 30% pronta

A construção da unidade de saúde ESF II do Jardim São José, na Avenida Vereador José Aleixo, segue em andamento e de acordo com a prefeitura, está com o cronograma de execução em 30% até o momento. Segundo o explicado, o ESF funciona hoje em uma casa alugada de aproximadamente 150 m². “O novo ESF II que está sendo construído na Avenida Vereador José Aleixo terá aproximadamente 550 m² de construção e após a sua conclusão o ESF que funciona hoje no Jardim São José vai passar a atender no novo local que está sendo construído”, disse a prefeitura.

Na obra, serão investidos um total de R$ 1.457.858,13 dos quais, R$ 856 mil são provenientes de recurso federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (PSOL) e o valor de R$ 601.858,13 com recursos próprios do município. Os recursos são provenientes de repasse fundo a fundo com o Ministério da Saúde, referente a proposta 15741.5970001/20-008 e recursos próprios municipais.

Com a construção da nova unidade de saúde, a área atendida será a mesma, pois será transferida para esse local o ESF II do Jardim São José, já delimitada de acordo com as normativas do Ministério da Saúde. Assim, a ESF atenderá a Cohab III, Jardim Cristina I e II, Jardim do Lago I e II, Jardim Ferri, Jardim São José, Jardim Paulista (duas ruas) e a Chácara Brejão.

De acordo com a prefeitura, a construção de um novo imóvel tem o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento à população com um local amplo e moderno. “O atendimento que já é realizado com qualidade e humanizado pela Unidade de Saúde com os atendimentos de médico clínico, pediatra e os agentes de saúde, irá proporcionar maior conforto a população com a nova infraestrutura”, explicou o Executivo.

A ESF do Jd. São José contará com uma sala de vacina, facilitando o acesso aos moradores dessa região. No município, existem três salas de vacinas, uma no Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli na Vila Polar, outra no Posto de Saúde Dr. Gabriel Mesquita e a terceira no Posto de Saúde Dr. Natalino Lopes Aliende no Jd. Dolores.

Após a construção do novo prédio, a Unidade de Saúde também contará com consultório odontológico e com equipamentos e materiais novos. “Sendo assim, além dos atendimentos mensais que já ocorrem na unidade, será realizado atendimento odontológico e vacinação na nova sala de vacina, proporcionando mais conforto a população com a nova infraestrutura”, disse a Prefeitura.

Reforma de Unidade de Saúde no Jd. Paulista está na reta final

A reforma do ESF III do Jardim Paulista Dr. Arcelino Anadão está na fase de execução da cobertura que liga a parte principal do prédio à parte dos fundos, salas e banheiros, bem como a realização da pintura das paredes da parte interna do prédio e também das esquadrias metálicas nas portas e janelas e instalação de vidros, segundo a Prefeitura Municipal.

O valor do investimento é de R$ 318.360,04, provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Keiko Ota (MDB), n.º 2805006 no valor de R$ 99.691,00 e recursos próprios do município no valor de R$ 218.669,04.

Com a reforma do ESF III Dr. Arcelino Anadão do Jardim Paulista, a área atendida, delimitada segundo as normativas do Ministério da Saúde, será mantida, atendendo os bairros Jardim Primavera, Jardim Paulista, Cohab I, Vila Esperança, uma área do bairro Nova Canaã e uma área do bairro Jardim Novo Mundo. “No entanto, a reforma do local irá melhorar a infraestrutura para atendimento da população, com local mais amplo e com novos equipamentos”, explicou.

Durante a reforma, o atendimento está sendo realizado provisoriamente em uma casa alugada pela prefeitura, localizada na Rua Vicente Menossi, nº 55, no Jardim Paulista, próximo ao Cemitério Parque das Acácias.