Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Otávio Henrique de Oliveira (Blecaute)

Nascimento: 105/12/1919 – Espírito Santo do Pinhal (SP)

Morte: 09/02/1983 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: Cantor e compositor.

Aos 6 anos, órfão de pai e mãe, foi para São Paulo, trabalhou como engraxate e jornaleiro. Em 1933 participou do programa: Peneira de Ouro da Rádio Tupi. Em 1941, já cantava na Rádio Difusora.

Em 1942 foi convidado pela Rádio Tamoio, foi para o Rio de Janeiro; lá apresentou-se também na Mauá e rádio Nacional. Em 1944 participou como cantor no filme Tristezas não pagam dívidas, e gravou seu primeiro disco, Eu agora sou casado.

Foi um cantor e compositor de músicas carnavalescas, e sambas de sucesso no Brasil. Em 1949 fez grande sucesso com a música: “O pedreiro Waldemar” (de Wilson Batista e Roberto Martins) e “General da banda” (Tancredo Silva, Sátiro de Melo e José Alcides) que lhe valeria a alcunha que carregaria para o resto vida.

Consagrado como cantor de sucesso carnavalescos, destacou-se em 1951 gravando “Papai Adão” de Armando Cavalcanti e Klecius Caldas. Em 1952 fez sucesso com “Maria Candelária” da mesma dupla. Dois anos depois obteve grande êxito com Piada de salão. Em 1955 outro grande sucesso Maria Escandalosa, também da mesma dupla.

Blecaute além de cantor também compôs algumas músicas como “Natal das crianças” que foi gravada pela Copacabana em Dezembro de 1955, foi um grande sucesso, sendo que até hoje essa música é executada no período Natalino.

Blecaute: Aonde estiveres, somos gratos por tudo que fizestes pela música brasileira. Salve Blecaute!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho