Gente e Fatos

Larissa

A atleta Larissa de Souza Pirola Cardoso estreia a nova idade neste domingo, dia 26, recebendo os parabéns do marido Vitor, do filho Davi e dos pais Marta e Jamil. Foto: Arquivo Pessoal

Isael e Luiz Henrique

O empresário Isael Balarin aniversariou nesta sexta-feira, dia 24, quando recebeu os cumprimentos de toda a família e dos muitos amigos. E continuando a festa na família, neste sábado, dia 25, Luiz Henrique, filho de Virgínia e Carlos Henrique festeja seu 6º aniversário, recebendo toda atenção da família e de seus amiguinhos do Colégio D. Pedro, onde estuda. Foto: Arquivo Pessoal

Daniel

O comerciante e empresário Daniel Orlando Cachola celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 27, recebendo os cumprimentos da esposa Michele, do filho Pedro Henrique, dos pais Neide e Iletro, da sogra Emaculada, da irmã Danusa, da sobrinha Giulia e da equipe de trabalho da Iletrocar. Foto: Arquivo Pessoal

Diane



No México, onde reside, a engenheira civil Diane Mesquita Kemp troca de idade neste sábado, dia 25, recebendo o carinho do marido Fabian, dos filhos Olivia e Luca. De Vargem seguem as mensagens da mãe Maria do Carmo, do pai Eden, dos irmãos Natália e Leandro e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Kleber

O motorista Kleber Cunha brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 27, junto a esposa e a filha. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

A administradora de empresas Cláudia Helena Dutra comemora seu aniversário neste sábado, dia 25, recebendo o carinho de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Matiel

Matiel Gadiani Bruno, gerente de contas no Sicoob, celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 1º. Os parabéns ficam por conta dos pais Nélson e Sílvia, da irmã Maíra e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Paulo

O desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro comemorou seu aniversário na sexta-feira, dia 24, quando recebeu os cumprimentos da esposa Denise, dos filhos Rodrigo e Fernanda, dos pais Dulce e Paulo, do irmão Carlos, da cunhada Kênia e do sobrinho Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Cecília

Neste domingo, dia 26, Maria Cecília Bertoloto brinda a chegada dos seus 48 anos e recebe as felicitações da mãe Teresinha, do irmão Marcelo, da cunhada Sandra, dos sobrinhos Marina, Ana Laura, João Gabriel, João Paulo e Bruno, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Benício da Silva Russo comemora 1 aninho

O primeiro aniversário de Benício da Silva Russo foi celebrado na sexta-feira, dia 17, na edícula da família, onde foi o centro das atenções dos pais Vanessa e Luís Antônio, dos avós Vânia e Aparecido, Maria Elisa e Luís Antônio, dos tios Letícia e Éder e demais familiares. Foto: Jonathan e Janaína Fotografias

Aprovados no vestibular

Júlia

Júlia Pereira Cachola foi aprovada no vestibular e cursará medicina na Unifae. Os pais Lucas e Roberta, o irmão Otávio, familiares e amigos cumprimentam Júlia por esta importante conquista. Foto: Arquivo Pessoal

João

João Márcio Godoy Rodrigues passou no vestibular para estudar licenciatura em ciências exatas na USP de São Carlos. Seus pais Marineusa e Márcio e demais familiares parabenizam João Márcio por esta nova etapa em sua vida. Foto: Arquivo Pessoal

Carnaval em Poços de Caldas

Ivelise

A professora Ivelise Carrelha foi uma das vargengrandenses que foram no carnaval em Poços de Caldas, na terça-feira, curtir a banda do Lira. Foto: Arquivo Pessoal

Camila e Caetano

Os professores de educação física Camila e Caetano curtiram a folia da segunda-feira de carnaval, com Cortejo do Maracatu e dos Bonecos Gigantes. Foto: Arquivo Pessoal

Solange

A assistente social Solange Aparecida Marçal Ortolani comemora a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 27, recebendo os cumprimentos do marido Nélson, da filha Bruna e do genro Mateus. Foto: Arquivo Pessoal

Sônia

Sônia M. Cadini Grassi brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 1º, quando recebe os cumprimentos do marido Antônio José, dos filhos Bruno e Carolina, João e Talita, dos netos, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Regina

A professora aposentada, Maria Regina Mesquita Castellaro troca de idade na quarta-feira, dia 1º, quando recebe o carinho do marido Adelbar Jr, dos filhos Liara e Vitor, do genro Timo e da nora Priscila. Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme

Residindo em Sidney na Austrália, o empresário Guilherme Coracini aniversariou no último dia 13, quando recebeu as felicitações dos pais Ângela e José Reinaldo. Foto: Arquivo Pessoal

Joel

O cantor Joel Batista de Oliveira Júnior aniversariou na última segunda-feira, dia 20, quando recebeu as felicitações dos familiares, amigos e da namorada Monikelli Catarina. Foto: Arquivo Pessoal

Ronaldo

Ronaldo Ciorniavei Balestra aniversaria na quinta-feira, dia 2, quando recebe os cumprimentos da esposa Rita, dos filhos Bárbara, Arthur e Maria Virgínia, do genro Rafael e da nora Amanda. Foto: Arquivo Pessoal

Jucelei

A balconista Jucelei aniversariou na quinta-feira, dia 23, quando recebeu as felicitações do marido Carlos, dos filhos, dos netos, do genro, das noras e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Ivone

A funcionária pública Ivone Cruz comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 2, quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal