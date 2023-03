Esporte e Entidades

O ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) e o atual presidente do Grupo Mão Amiga, Gustavo Henrique Bueno, participaram de reunião com o ex-ministro e secretário de governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Na reunião, foram tratadas diversas demandas de Vargem Grande do Sul, especialmente sobre esporte e novos pedidos para as entidades sociais da cidade.

A educação em Vargem

A educação em Vargem Grande do Sul está dando o que falar nas últimas sessões da Câmara Municipal. Há algumas semanas, os vereadores vêm levantando pautas como a matrícula de alunos, os documentos solicitados, uniformes das crianças e as aulas da escola Prof. Flávio Iared, que ainda está sendo construída e os alunos matriculados estão estudando desde o dia 13 deste mês.

Matrículas nas Creches

Na última sessão, que aconteceu na quarta-feira, dia 22, três requerimentos tratando sobre os documentos solicitados para que as mães e pais pudessem realizar a matrícula do seu filho nas creches da rede municipal de ensino foram aprovados. Os vereadores Itaroti (PTB) e Paulinho da Prefeitura (PSB) questionaram se procede o relato de algumas mães que informaram que foram orientadas para abertura de MEI para que a matrícula fosse efetuada.

Alto Custo

Durante a sessão, Itaroti ponderou que entre os documentos necessários para que a matrícula das crianças em creche fosse realizada pesam no bolso das mães que não têm condição. Ele explicou que a mãe precisa pegar uma declaração do empregador e reconhecer firma da assinatura e, em seguida, deve ir ao cartório para registrar o documento, sendo que os gastos totalizam cerca de R$ 100,00. Ele pede que a exigência seja retirada, pois a creche é um direito da criança.

Sem Vagas

A vereadora Danutta (Republicanos) concordou que para uma mãe sem condições, o valor é salgado. Porém, ela argumentou que de nada adianta revogar a necessidade de apresentar o documento devido ao valor de autenticação e registro se não houver vagas nas creches, pois as mães que precisam colocar as crianças na creche para trabalhar não serão ajudadas.

Torneio de Pesca

Os preparativos para o tradicional Torneio de Pesca, realizado pela Prefeitura Municipal em toda Sexta-Feira Santa na represa Eduíno Sbardellini já estão a todo vapor. Neste ano, a data cairá no dia 7 de abril. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), mais informações serão divulgadas em breve.

Show no Aniversário da Cidade

O primeiro show da comemoração do Aniversário da Cidade já foi divulgado. Regis Danese se apresentará no dia 17 de setembro, um domingo, a partir das 15h, na Represa Eduíno Sbardellini. O evento celebra os 149 anos de Vargem, comemorado no dia 26 do mesmo mês.