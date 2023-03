Apae recebeu cadeiras de rodas, órteses e andadores

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul recebeu da Prefeitura Municipal cadeiras de rodas, andadores e órteses para as crianças atendidas pela entidade, no dia 24. Na ação, 21 crianças serão contempladas.

Estiveram presentes a diretora da APAE, Ana Márcia Pereira, o atual presidente da APAE, Júlio César dos Santos, e a idealizadora, Maria Rosa Campos de Andrade. Também compareceram os colaboradores da entidade, pais, alunos, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau, os vereadores Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), e o coordenador do Departamento de Saúde, Mário Merlin.

A diretora, Ana Márcia, relembrou que em 2022 aconteceu a entrega de um micro-ônibus cedido pela Prefeitura Municipal e, agora, houve a entrega de mais itens necessários. “Nossos corações se encheram de muita emoção quando o prefeito Amarildo, vendo na inauguração da sala sensorial a necessidade da manutenção e aquisição de novas cadeiras de rodas, andadores e órteses, nos informou a possibilidade do estabelecimento de parceria para o repasse no valor de até R$ 100 mil”, disse.

“Desde então foram realizados todos os protocolos necessários desde a avaliação de cada paciente, medição realizada pela nossa fisioterapeuta, cotações e a elaboração do plano de trabalho. Portanto, 21 pessoas com deficiência serão contempladas com essas cadeiras e andadores. Muito obrigada Amarildo, muito obrigada a todos. Com certeza essas famílias estão muito felizes, estão radiantes”, completou.

O presidente da Câmara, Guilherme, e os vereadores Danutta, Maicon e Serginho falaram da importância da doação para os atendidos da entidade e elogiaram o trabalho dos colaboradores e da diretoria.

O vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) comentou sobre o trabalho da entidade e elogiou o prefeito pela sua iniciativa e sensibilidade ao ver a necessidade da entidade e colaborar. “Essa entidade é muito importante, eu tive um avô que viveu 27 anos na cama e aprendemos um pouco do que é uma pessoa precisar de uma atenção maior”, disse.

O prefeito Amarildo pontuou sobre a importância do trabalho da entidade e agradeceu a todos que trabalham e colaboram com a entidade. “O tamanho desse prédio demonstra a grandeza do que foi feito por todos que passaram por aqui”, disse.

Novo projeto

Durante o evento, o vice-prefeito Celso Ribeiro anunciou que a prefeitura desenvolverá no segundo semestre um programa para atender as necessidades de pequenas reformas em casas de pessoas que necessitam. “Notamos que existe uma dificuldade de às vezes a casa ser estreita e dificultar a mobilidade, desde a campanha quando visitamos algumas casas nessas situações. As pequenas reformas nessas casas são a fim de dar uma condição de mobilidade maior e conforto para a família”, comentou.

O prefeito Amarildo também falou sobre o projeto. “Nós vamos elaborar um projeto e enviar à Câmara. É algo que é simples para a prefeitura fazer, mas tenho certeza que vai trazer um benefício muito grande para aquelas pessoas que necessitam, com o objetivo de criar um projeto para a construção de portais mais largos e mais acessibilidade nas casas dos alunos da APAE”, finalizou.