Cultura comemora Semana da Mulher com Show Musical

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul em parceria com o PROAC, dará início à Semana da Mulher com o show “Música de Interior”, com Aniela & Rafael, no próximo sábado, dia 11.

O evento será às 20h, no Auditório da Escola de Música Manoel Martins, localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 675, no Centro.

Os ingressos são limitados e podem ser retirados na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 13h às 17h.

A dupla

Aniela Rovani e Rafael Cardoso, com sua Música de Interior, buscam trazer para o presente a beleza, o conhecimento e os valores da música caipira, unindo características essenciais desse gênero musical e recursos técnicos e estéticos do conhecimento e apreciação musical do duo, unindo a sabedoria do passado no presente para a construção de um futuro mais integrado entre tudo que vive, numa conexão profunda entre nós e a natureza.

Parceria na vida e na música, assim nasceu o projeto Música de Interior. Estreando no II Festival da Canção Brasileira promovido pelo SESI, em 2019, o casal obteve primeira colocação como melhor intérprete e canção vencedora do festival. Posteriormente, foram premiados com a música Casa de Taipa no Festival Causo e Viola. Em 2021 foram lançados, em diversas plataformas de streaming, com os álbuns Interior e Música de Interior, com músicas inéditas de autoria própria e algumas canções de amigos próximos e parceiros de composição.

Música de Interior se inspira na música caipira do interior do estado de São Paulo, trazendo em seu repertório canções que tocam o interior de todos nós, canções que nos remetem a memórias e saudades das quais muitas vezes nem conseguimos identificar a origem. De repente nos vemos emocionados, conectados a um lugar, um tempo, uma essência, uma raiz ancestral da qual sequer temos consciência.