Escritora lança livro de poesia em Casa Branca

A Câmara Municipal da Casa Branca receberá, na próxima quarta-feira, dia 8, a escritora Silvia Ferrante para o lançamento oficial do livro de poemas Fluir. O evento será no Auditório da Câmara Municipal, às 14h.

Silvia é multiartista e membro da Academia de Letras de São João da Boa Vista. Seu livro, Fluir, é contemplado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – ProAC.

A obra reúne duas vertentes da artista: a escrita e a fotografia, criando um livro diferente, em um formato moderno, colorido e cheio de palavras e imagens poéticas.

Fluir é resultado de um projeto aprovado pelo edital 18/2022 do ProAC, que, além da publicação do livro, conta com uma série de ações que propõem um diálogo com o público.

O lançamento contará com palestra, declamação de poemas e sessão de autógrafos. Também serão distribuídos 500 exemplares para escolas e bibliotecas públicas de 15 cidades da região.