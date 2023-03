Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônia Luvezuti Bovo, aos 84 anos de idade, no dia 25 de fevereiro. Deixou o marido Nélson; os filhos Carlos e Tânia; os netos Ricardo, Marcos, Vinícius, Gabriel e Rafael; e os bisnetos Lara e Lucas. Foi sepultada no dia 26 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastião Negri Filho, aos 79 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Deixou os sobrinhos Leonice, Antônio, Everaldo, Elisama, Cido, Roberto e Maria. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcelo Ricardo Dias (Landinho), aos 41 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Deixou a mãe Shirlene Maria; a esposa Edjane; e o filho Marcelo. Foi sepultado no dia 1º de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carmo Ricardo Cruz, aos 76 anos de idade, no dia 1º de março. Deixou a filha Carina; e o neto Daniel. Foi sepultado no dia 1º de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Hélio Aparecido Rodrigues, aos 47 anos de idade, no dia 1º de março. Solteiro, deixou a mãe Terezinha de Jesus Rodrigues; os irmãos Luciana, Maria, Andréia e Ismael; cunhados; cunhada e sobrinhos. Foi sepultado no dia 02 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastiana Marques Chagas, aos 84 anos de idade, no dia 02 de março. Era viúva de João Chagas Filho; deixou os filhos Maria Helena, Joel, Irai, Marilsa, Josângela, José Márcio, João Roberto e Junio; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 03 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Angélica Teodoro, aos 72 anos de idade, no dia 03 de março. Deixou os irmãos José, Josué, Vera e Leila; os sobrinhos Graziela, Marcelo, Tamires, Mariana, Janaina e Regiane. Foi sepultada no dia 03 de março no Cemitério da Saudade.

Faleceu Catarina Fernandes Brocardo, aos 56 anos de idade, no dia 03 de março. Foi sepultada no dia 03 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Divina Rosa de Abreu, aos 70 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Deixou os filhos Márcia, Mário Lúcio, Márcio Paulo, Luciano, Lucimara e Reinaldo; e netos. Foi sepultada no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Araújo da Silva Neto, aos 66 anos de idade, no dia 1º de março. Deixa a esposa Maria das Graças; os filhos Gislaine, Cristiano, Tatiana e Luana; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 02 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Benedito, conhecido como sr. Bene, aos 70 anos de idade, no dia 03 de março. Deixa a esposa Jaci Maria de Jesus Benedito, os filhos Rubens, Patrícia, Erica, Marcos e Luzineti; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 03 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Orlando Cândido, no dia 21 de fevereiro, foi sepultado no dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Ederci Gimenes, no dia 22 de fevereiro, foi sepultado no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Bem Hur Mapelli, em São José do Rio Pardo, aos 58 anos de idade, no dia 25 de fevereiro. Foi sepultado no dia 25 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Clodoaldo de Freitas, no dia 27 de fevereiro, em Poços de Caldas, aos 44 anos de idade, deixou o pai Vicentinho. Foi sepultado no dia 28 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Onofre Antônio de Paiva, conhecido como Norfinho, aos 63 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Foi sepultado no dia 1º de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

