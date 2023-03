Moacir Andrade Peres aposenta como desembargador do TJ

O desembargador Moacir Andrade Peres, de tradicional família vargengrandense, foi homenageado durante a última sessão da qual participou, na 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo-TJ, realizada no dia 27 de fevereiro. A despedida, que aconteceu no Salão Nobre Ministro Costa Manso, no Palácio da Justiça, foi conduzida pelo presidente do TJSP, desembargador Ricardo Mair Anafe, e contou com a presença de integrantes do Conselho Superior da Magistratura e diversos desembargadores, além de servidores e amigos do homenageado, que se aposenta 22 anos após seu ingresso no Tribunal.

Durante a homenagem, Moacir fez uso da palavra e realizou um balanço de sua carreira no Judiciário, relembrando magistrados com quem atuou em mais de duas décadas, além de agradecer aos servidores e amigos. “A interação dos nossos espíritos se perpetuará, deixando um nítido rastro de alegria pelo curso da minha existência. Fico agradecido aos magistrados alegres, talentosos e destemidos que mantêm a Corte paulista no topo entre os Tribunais de Justiça do país. Gratidão que se associa ao meu sincero desejo de que continuem sendo na carreira o que têm sido até hoje. Muito obrigado”, disse.

Na quarta-feira, dia 1º, Moacir se despediu do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo homenageado pelos integrantes do Órgão Especial, desembargadores, advogados, servidores da Justiça e público que acompanhava a sessão.

Moacir mora em São Paulo, onde nasceu em 1953, o desembargador é casado com Maria Bernadete Antonialli Peres, de família de Casa Branca, e é filho do reconhecido advogado criminalista Waldir Troncoso Peres e de Maria do Carmo Andrade Peres, a Carminha, filha de José Ribeiro de Andrade, o Zecão. Moacir é neto de Belarmino Rodrigues Peres, o primeiro prefeito de Vargem.

Advogado, graduou-se pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na turma de 1977. Ingressou na magistratura como juiz do Tribunal de Alçada Criminal (Tacrim), em 1994, sendo nomeado pelo critério do Quinto Constitucional. Em 2001, assumiu o posto de desembargador do TJSP. Ele se aposenta como decano da 7ª Câmara de Direito Público.