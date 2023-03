Gente e Fatos

Antonio Carlos

O delegado de polícia Antônio Carlos Pereira Júnior comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 6, junto a esposa Ana Paula e aos filhos Pedro e Maria Elisa. Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda

Na Itália, Fernanda Vidale Fontão aniversariou no último dia 24, quando recebeu o carinho de seus familiares e amigos, junto aos filhos Manuela, Giovanni e Giorgia com quem divide a foto. Foto: Arquivo Pessoal

Felipe

O auxiliar de escritório da mecânica Barbier, Felipe Barbier aniversariou na quinta-feira, dia 2, quando recebeu os parabéns da noiva Renata, com quem divide a foto, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos

Carlos Henrique Felix, gerente da cerâmica Lagoa Branca, celebra a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da esposa Polyana, do filho Gael Henrique, dos pais Ivone e Claudinei e de seus irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

Nilson

Nilson José Caetano, engenheiro civil e empresário, da NJ Caetano, celebra a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 6, recebendo os cumprimentos de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Pedro

Nasceu em Campinas, Pedro Vidale Maciel Leite, filho da médica Paula de Faria Vidale e do advogado Eric Maciel Leite, na quinta-feira, dia 23, pesando 3,220 kg e medindo 50 cm. Pedro é neto de Mônica Medeiros de Faria Vidale e Paulo César Vidale pelo lado materno, e de Ione Maciel Leite e Laudelino Carneiro Leite, já falecido, pelo lado paterno. Foto: Arquivo Pessoal

Mário

O empresário Mário Lúcio Malagutti, do Ideal Supermercados, celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 10, quando recebe as felicitações da esposa Sirlei, dos filhos Ana Virgínia, Thiago Henrique e Maria Vitória, do genro Tiago, do neto Felipe, dos amigos e colaboradores. Foto: Arquivo Pessoal

Isabelli

A estudante de pedagogia Isabelli Gersoni Catarino estreia a nova idade na quinta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns dos pais Tânia e Celso, do irmão Mateus Henrique, do namorado Luís Gustavo, dos avós Sérgio, Vera e Aparecida, das tias e prima. Foto: Arquivo Pessoal

Carina

A professora Carina Marini Buzatto celebrou a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 2, quando recebeu os cumprimentos do marido Fábio, dos filhos Sarah e Paulo, dos pais Carmen e Paulo, da irmã Fernanda e da galera do Marbuz. Foto: Arquivo Pessoal

Sílvia

A professora Sílvia Parada celebra a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 8, junto a filha Júlia e a família. Foto: Arquivo Pessoal

Bruno e Juliano

No dia 14 de fevereiro, Bruno da Silva Scacabarozi estreou a nova idade e recebeu os parabéns dos pais Alexandra e Juliano, da irmã Júlia e colegas do Colégio Anglo onde estuda. E na última terça-feira, dia 28, o diretor de desenvolvimento econômico e do trabalho Juliano Scacabarozi aniversariou e também recebeu os cumprimentos de todos os familiares e colegas de trabalho. Foto: Arquivo Pessoal

Cleminda

Cleminda de Souza Rotha aniversariou na terça-feira, dia 28, quando recebeu os cumprimentos de seus filhos, genros, netos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lavínia

Lavínia Luvezutti celebrou seu 7º aniversário no último domingo, dia 26, quando foi o centro das atenções dos pais Michele e Gustavo, do irmão Felipe, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Renato

Renato Rodrigues troca de idade na quinta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns dos filhos Miguel e Gabriel, da noiva Amanda, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Isabela Luvezuti Valverde em seu 15º aniversário

Isabela Luvezuti Valverde reuniu familiares e amigos para celebrar seu 15º aniversário no último sábado, dia 25. Os parabéns ficaram por conta dos pais Raquel e Vanderlei, do irmão Miguel e demais familiares. Fotos: Lily Fotografia

Vitor Coracini Morandin Bombini completou 9 anos

Vitor Coracini Morandin Bombini comemorou seu aniversário de 9 anos na segunda-feira, dia 27, quando recebeu os parabéns dos pais dra. Fernando e dr. Gustavo, dos irmãos Rafael e Davi, demais familiares e amigos. Fotos: Angelino Jr.

Aurora Cherubine de Freitas soprou sua segunda velinha

O segundo aniversário de Aurora Cherubine de Freitas foi celebrado no último domingo, dia 26, quando recebeu os paparicos dos pais Bruna e Arthur, dos avós Áurea, Beto e Sueli, da bisavó Angelina e dos padrinhos Lígia e Douglas. Fotos: Lily Fotografia

Os 6 anos de Miguel Ronqui

Miguel Ronqui completou 6 anos de idade na segunda-feira, dia 27, quando recebeu o abraço dos pais Aline e Tiago, do irmão Davi e dos avós Ana Lúcia, Hélio, Cidinha e João. Fotos: Lily Fotografia

Enzo Titarelli completou 10 anos

Enzo Titarelli celebrou seu 10º aniversário no último dia 18, quando recebeu os parabéns dos pais Verônica e Adriano, do irmão Murilo e dos avós Nilza, Antônio, Ângela e Pedro. Fotos: Lily Fotografia

Helena

Helena Kemp Palmiro soprou sua quinta velinha na quarta-feira, dia 1º, quando recebeu os mimos dos pais Natália e Leandro, dos avós, tios e primos. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

Aline Cristiane Felício comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 10. A frente das felicitações estão o marido Juninho, a filha Manuella, a mãe Teresa e os irmãos Crislaine, Débora, Taís, Ricardo, Rogério, Rodrigo e Cristiano. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

O professor de história e geografia, Rafael Santa Maria Bianchetti aniversariou na quinta-feira, dia 2, quando recebeu as felicitações de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

A manicure Aline Bernardes comemora a chegada dos seus 33 anos neste domingo, dia 5, recebendo o carinho do marido Giliarde, do filho Vinícius, da mãe Ana, dos irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Débora

A técnica em radiologia Débora Lúcia Locateli Bezerra comemorou a chegada da nova idade na segunda-feira, dia 27, quando recebeu o carinho do marido José Cícero, do filho Miguel, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Lúcia

Em São José do Rio Pardo, Ana Lúcia Rabello Catalano troca de idade na sexta-feira, dia 10, quando recebe os parabéns do marido Fernando, dos filhos Camila e Cauã e do genro Daniel. Foto: Arquivo Pessoal

Ivone

Ivone de Fátima Lima, proprietária do restaurante Laranja Lima, celebra a chegada da nova idade na terça-feira, dia 7, recebendo as felicitações dos familiares e do namorado Roberto. Foto: Arquivo Pessoal

Mônica

A empresária Mônica Savazzi Rodrigues brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 8. Os cumprimentos ficam por conta da mãe Dalva e dos filhos Luiz e Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Eduardo

O subinspetor da Guarda Civil Municipal, Carlos Eduardo Garcia, brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 5, junto a esposa Eliane e aos filhos Vinícius e Gustavo. Foto: Arquivo Pessoal

Érica

Érica Bedin comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 6, recebendo os cumprimentos do marido Luciano, dos familiares, amigos e alunos. Foto: Arquivo Pessoal

Joaquim

Os pais Michele e Lucian prepararam com todo carinho a comemoração do aniversário de 4 anos, do filho Joaquim Elídio Lopes na terça-feira, dia 28, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Michele e Lucian, do irmão Francisco, dos avós Vanildo, Cleusa, Serginho e Ângela, dos tios, primos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Jerusa

A fisioterapeuta Jerusa Vidale, na foto com as netas, aniversaria neste sábado, dia 4, recebendo os cumprimentos dos filhos Eline, Laís e Aldan, dos netos Maria, Valentina e Romeu, dos genros Fábio e Rodolfo, da nora Melissa, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Izabela

A fisioterapeuta Izabela Murad Nogueira Westin Melchiori troca de idade neste sábado, dia 4, recebendo o carinho dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

João

Nos Estados Unidos, onde tem uma pequena empresa, João Marcelo Zeferino Parca brinda seu aniversário na sexta-feira, dia 10, ladeado pelo carinho da esposa Amanda e dos filhos Vinícius e Maria Eduarda. Foto: Arquivo Pessoal

Laura

Laura Magalhães Otero estreou a nova idade na sexta-feira, dia 3, quando recebeu os parabéns da mãe Taizy, da irmã Mell e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciana

A arquiteta e urbanista Luciana Morandin Gambaroto Garcia celebrou a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 2, quando recebeu os cumprimentos do marido Bruno e da filha Marina. Foto: Arquivo Pessoal