Moradores e proprietários alegam abandono no Jd. Primavera

Os moradores e proprietários de estabelecimentos nas ruas Francisco Bertoloto e Virgílio Forlin estão se queixando das ruas do bairro Jardim Primavera.

Entre as queixas, há o abandono no local, a falta de pavimentação na área, a baixa iluminação nas ruas e os lixos e matos altos dos terrenos nos arredores. Davi Donizete Barbosa, proprietário do Varejão e Atacadão, comentou sobre os problemas no bairro.

“A rua aqui não tem movimentação, então é cheia de buracos e matos. A prefeitura deixa abandonado. Na rua debaixo, são seis quarteirões e não tem iluminação nenhuma e isso é cobrado nas taxas. Na rua de cima, a prefeitura não limpa, tem um terreno baldio onde jogam lixos”, disse.

“Faz 4 ou 5 anos já que estamos aqui, eles falam que tem o projeto de asfaltar e não asfalta. Eles nem arrumam a rua, da última vez nós que arrumamos, desembolsei mais de R$ 1.200 com máquinas particulares para arrumar a rua, pois tem risco de uma pessoa cair, um idoso, as pessoas que trafegam e eles não estão nem aí, deixa abandonado”, completou.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se a prefeitura tem conhecimento dessa área, se está fiscalizando o local, se há previsão de limpeza e como os moradores podem denunciar esses casos direto na prefeitura. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Lixo nos terrenos é uma das reclamações. Foto: Reportagem