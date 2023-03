Novo reservatório poderá ter o nome do ex-prefeito Alfeu

A singela homenagem prestada pela Câmara Municipal ao ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio por ocasião do centenário de seu nascimento, ocorrido no dia 1º de março, quarta-feira, certamente lhe agradaria. Sempre avesso a badalações, o político que governou Vargem Grande do Sul por três vezes, fazia da simplicidade, honestidade e do trato educado com os vargengrandenses, sua marca maior como homem público que foi.

A sessão solene foi presidida pelo vereador Guilherme Nicolau (MDB) e o autor do pedido foi o vereador Paulo César da Costa (PSB), cuja solicitação da homenagem foi aprovada por todos os vereadores. Presentes à solenidade, Elizabeth Maria Fontão do Patrocínio, filha do homenageado, o vice-prefeito Celso Ribeiro, o presidente da 123º Subseção da OAB, Márcio Aliende Rodrigues, familiares e demais convidados.

A servidora da Câmara, Edilaine Pavani leu uma biografia de Alfeu, falando de sua passagem por três mandatos pela prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul entre os anos de 1956/1960, 1969/1972 e 1983/1988, deixando marcas profundas no desenvolvimento da cidade, especialmente na educação, sendo o prefeito em cujos mandatos se construíram as principais escolas estaduais do município, como a Alexandre Fleming, Gilberto Giraldi, Carril e a José Gilberto, além das municipais Henrique de Brito Novaes, Gilda Bastos, Pe. Donizete, Darci Troncoso Peres e creche Irmã Gertrudes.

O vereador Paulo César da Costa, autor da propositura da homenagem, falou aos presentes dizendo que era a primeira vez que a Câmara realizava uma homenagem póstuma a uma pessoa importante do município. Ao discorrer sobre a pessoa de Alfeu, falou da gratidão pelo ex-prefeito, com quem trabalhou ainda jovem. Citou que seu pai era amigo de Alfeu e que aprendeu muito com ele, com a sua honestidade, procurando na sua vida pública espelhar tudo que lhe foi ensinado pelo ex-chefe do Executivo vargengrandense, como o de buscar verbas para a cidade.

Paulinho cobrou das autoridades, que Alfeu fosse também mais lembrado junto ao município que governou por três vezes. Hoje ele tem o nome ligado ao Posto de Pronto Atendimento-PPA, o que, segundo o vereador, não seria o suficiente para homenagear o homem público que foi e o tanto que fez pelo município.

Após, algumas pessoas que conviveram politicamente com Alfeu fizeram uso da palavra, como o atual diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue, que salientou a acolhida que Alfeu deu aos jovens como ele, Celso Ribeiro, José Ricardo Buosi, dentre outros que começavam a se lançar na vida política da cidade, cujo exemplo deve ser seguido para atrair os jovens à política local.

Tadeu citou a postura sempre correta de Alfeu no trato do dinheiro público, sua honestidade, sua preocupação com os menos favorecidos e com o meio ambiente, sendo um dos prefeitos que mais árvores plantou no município. Apesar de ter sido prefeito por três mandatos e ter durante muitos anos comandado a política na cidade, Tadeu lembrou que Alfeu nunca de fato deixou o poder lhe subir à cabeça, sabendo que ele é transitório e sempre se manteve simples nas suas atitudes e conversas com todos os segmentos da sociedade vargengrandense.

Em seguida, foi a vez de Márcio Aliende Rodrigues falar sobre Alfeu, que era seu tio avô. Falando em nome da família, o presidente da OAB local teceu elogios ao ex-prefeito, citando que ele foi um marco na história de Vargem Grande do Sul, servindo de inspiração e exemplo para todos. Disse que os homens fazem as instituições e lembrou do primeiro prefeito de Vargem, Belarmino Rodrigues Peres, que vinha a ser tio de Alfeu, de seu tio, o ex-deputado federal Germinal Feijó e que com bons homens no comando, as instituições funcionam bem.

Convidado a falar sobre o homenageado, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) lembrou de toda a sua convivência com o ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, de quem foi chefe de gabinete durante sua última gestão e do tanto que ele o influenciou com suas atitudes políticas, principalmente com a retidão e honestidade como prefeito municipal de Vargem Grande do Sul.

Afirmou que o maior legado de Alfeu, além das obras, era sua pessoa, boníssima e que a maioria dos vargengrandenses o cultuava por essa qualidade. “Nunca vi o Alfeu humilhar alguém, fazer algo escuso”, afirmou Celso, que conviveu com o ex-prefeito durante seis anos de seu mandato.

Disse que era profundamente grato a Alfeu. “Se não fosse por ele, eu nunca teria a chance de ter desenvolvido uma pequena carreira política”, afirmou o vice, que já foi prefeito por dois mandatos na cidade.

Finalizando, justificou a não presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) na homenagem e que como está sendo responsável pela construção da represa junto às terras do Zecão, indicou aos vereadores que fizessem um pedido ao prefeito Amarildo para que se colocasse o nome de Alfeu Rodrigues do Patrocínio no novo reservatório que está sendo construído, uma homenagem justa e merecida que o poder público municipal prestaria ao ex-prefeito Alfleu, e que certamente Amarildo iria concordar.

O encerramento das homenagens deu-se com a leitura de uma moção de louvor à família de Alfeu, homem de múltiplos valores e virtudes, com uma vida dedicada a servir o próximo, citando a contribuição do ex-prefeito na criação do antigo CPDEX e também foi entregue uma placa referente ao centenário do nascimento do homenageado à sua filha Elizabeth pelos vereadores Paulinho, autor da proposta e pelo presidente da Câmara, Guilherme Nicolau.

Homenagem a Alfeu

Mario Poggio Jr.

Fiquei feliz em ver as matérias que falam da homenagem ao saudoso ex-prefeito, sr. Alfeu, prestada pela Câmara Municipal de Vargem Grande e a matéria do Tadeu Ligabue, que relata o início do MDB, publicadas na edição do sábado, dia 25, na Gazeta de Vargem Grande.

Particularmente duas lembranças me ocorrem. A primeira é que o sr. Alfeu foi o primeiro a assinar o livro de ouro de nossa turma de formandos do ginásio no Fleming em 1971 e doou uma quantia muito expressiva. A guisa de informação a segunda a assinar foi a senhora Maria Lúcia Magalhães Gabriolli (esposa do dr. Gabriolli) que doou uma quantia menor, mas também muito expressiva.

Voltando ao tema, a segunda lembrança foi a reunião realizada na SBB para instalar o MDB, a qual assistimos (mas, o “bichinho” da política não nos picou, apesar de gostarmos de pesquisar a história política do Brasil), cremos que em 1976. A propósito, a coluna Recordar é Viver publicou matéria sobre o fato, há anos.