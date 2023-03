Prefeitura arrecada mais de 300 mil em leilão de veículos

Máquinas, vans e carros foram vendidos em leilão público pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, que aconteceu no último sábado, dia 25. O Leilão Público 001/2022 de bens públicos, autorizado pela lei nº 4.683 de 2018, aconteceu de forma presencial e online no Almoxarifado Central, no Jardim Fortaleza.

Dos 11 itens à venda, nove foram arrematados. De acordo com a Prefeitura Municipal, R$ 311.600 foram arrecadados. O valor, segundo o informado, será utilizado na aquisição de um novo veículo ou máquina.

Os bens foram vendidos no estado de conservação que se encontram. Alguns deles precisam de eventuais regularizações, débitos e multas, tudo por conta do arrematante.

A motoniveladora, que estava com lance inicial de R$ 85 mil, foi arrematada por R$ 142 mil. A máquina retroescavadeira, colocada à venda pelo lance mínimo de R$ 15 mil foi vendida por R$ 50.500.

Uma das vans estava com o lance inicial de R$ 15 mil e foi arrematada por R$ 23 mil. A outra, com lance inicial de R$ 20 mil, foi vendida por R$ 24 mil.

Os três carros do modelo Palio que estavam à venda foram arrematados. O que estava pelo lance inicial de R$ 8.500 foi vendido por R$ 10.500. Os outros dois, que estavam com o lance inicial de R$ 13.500 cada, foram vendidos por R$ 16.500 e R$ 15 mil.

O lote inicial do gol era de R$ 15 mil e ele foi arrematado por R$ 18.500. O trator cortador de grama, oferecido pelo lote inicial de R$ 6.500, foi arrematado por R$ 11.600.

A kombi, que estava com lance inicial de R$ 1.850 não foi vendida. Os módulos de carga, armazenamento e transporte de equipamentos de informática contendo oito armários de carga e armazenamento de cinco netbooks e cinco carrinhos para transporte de tablets, que foram oferecidos no leilão pelo lance inicial de R$ 61.371,96 também não foram arrematados.

Durante o leilão, sucatas também poderiam ser arrematadas, contudo, não receberam lances.