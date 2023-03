Vargem recebe assembleia da Sicredi Dexis neste dia 7

As prestações de contas da Sicredi Dexis aos associados — que na cooperativa são chamadas de assembleias de núcleo —, seguem nesta semana, sempre a partir das 18h, em Vargem Grande do Sul e outros sete municípios das regiões paulistas centro e centro leste. Como tem acontecido em todas as agências, neste ano, os encontros tem apresentado uma grande participação dos sócios, conforme ressaltou a cooperativa.

Na noite da segunda-feira dia 6, as reuniões aconteceram em Rio Claro e Santa Cruz das Palmeiras. Nesta terça-feira, dia 7, será a vez da outra agência de Rio Claro — o Espaço Dexis —, e ainda em Vargem Grande do Sul. Na quarta-feira, dia 8, acontecem assembleias em Araras e São Sebastião da Grama. Já as agências de Americana, Santo Antônio do Jardim e Limeira realizam seus encontros na quinta-feira, dia 9 e, na sexta-feira, dia 10, as agências Americana Centro e Mogi Mirim encerram esta semana. Na próxima, as reuniões recomeçam na segunda, dia 13, em Águas da Prata e, na terça, dia 14, em Divinolândia.

Na semana passada, Piracicaba recebeu quatros assembleias, sendo uma para cada agência instalada na cidade. Todos os encontros aconteceram no Espaço Beira Rio e, no total, reuniram 757 pessoas nas quatro noites. A primeira delas, realizada no dia 28 de fevereiro teve tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais). “A iniciativa integra as ações de inclusão da Sicredi Dexis e busca promover acessibilidade para um dos momentos mais importantes da cooperativa, que é a Assembleia de Núcleo”, afirmou o presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, que comandou a reunião. Deficiente auditiva, Daniele Paulino Carneiro aprovou a iniciativa da Sicredi Dexis. “Entendi no como um diferencial e isso ajuda a as pessoas como eu a participar ainda mais do dia-a-dia da cooperativa”, disse.



O QUE É DEBATIDO E DEFINIDO

Neste ano, além da prestação de contas, a pauta contempla, ainda, a reforma do estatuto social; aprovação do regimento interno, do código eleitoral e do regulamento do programa Pertencer; ratificação da política de sucessão de cargos; eleição dos coordenadores de núcleo e do conselho fiscal. Os associados também discutem as destinações do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e dos resultados. Maior cooperativa do Sistema Sicredi com 1,5 mil colaboradores, a Sicredi Dexis comemora os resultados de 2022. As operações de crédito totalizaram R$ 5,4 bilhões e o patrimônio líquido chegou a R$ 873 milhões. Os associados terão direito à distribuição de R$ 50,1 milhões de resultados referentes ao pagamento de juros ao Capital Social e proporcionalmente de acordo com a participação na movimentação financeira (aplicações, depósitos à vista e operações de crédito). Com atuação em 109 municípios do Paraná e São Paulo, a cooperativa é a única instituição financeira em dez cidades. Pertence ao sistema Sicredi, que tem 107 cooperativas e 6 milhões de associados.

As assembleias da Sicredi Dexis acontecem sempre às 18h e serão encerradas em 24 de março. As prestações de contas são conduzidas pelo presidente Wellington Ferreira; pelo diretor-executivo Rogério Machado; pelo superintendente de Negócios, David Conchon; e pelo superintendente de Agências, Edson Rocha.

O processo será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária (AGO), quando haverá a participação e ratificação das decisões pelos 161 coordenadores de núcleo, que são eleitos e representantes dos associados. Cada agência tem, pelo menos, um núcleo.