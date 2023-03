Mulheres ganham cada vez mais espaço na Renovias

Andréa Cristina Leal Bezerra exibe com orgulho o crachá que a acompanha, diariamente, em sua rotina de trabalho desde 23 de julho de 1998. Há 25 anos, ela ingressava no quadro de colaboradores da Renovias. À época, a concessionária tinha acabado de iniciar suas operações no interior paulista e era desafiador conquistar uma vaga no novo cenário que se apresentava. Atualmente trabalhando no setor de Suprimentos (Compras), Andréa relembra como foi sua jornada dentro da empresa.

“Fiz uma entrevista e iniciei trabalhando no Financeiro. Depois passei a trabalhar no Contas a Pagar e até no setor de Mecânica já desempenhei minhas atividades até chegar a Suprimentos”, conta.

Assim como Andréa – a primeira mulher contratada ainda atuante na Concessionária – há muitas mulheres no quadro de colaboradores da Renovias. Elas ainda não são maioria, mas ocupam cada vez mais espaço, nas mais diversas funções.

Atualmente, cerca de 220 mulheres trabalham na Renovias, o que corresponde a, aproximadamente, 39% de colaboradores diretos da Concessionária que administra a malha viária que faz a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais.

Na empresa, elas atuam tanto em áreas administrativas como em áreas operacionais. Elas estão nas Praças de Pedágio, no Tráfego, na Engenharia, na Ouvidoria, no Resgate e em tantas outras posições estratégicas da Concessionária.



“É imprescindível destacar a dedicação, a coragem e a entrega de todas essas mulheres que, muitas vezes, cumprem jornada dupla – na empresa e em seus lares – com extrema responsabilidade e profissionalismo”, ressalta o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

No setor de Arrecadação, as mulheres são maioria – 59% do total. E muitas delas são líderes, como é o caso da Elizete Maria Soares Ramos, que trabalha na Praça de Pedágio de Águas da Prata.

“Fui contratada pela Renovias no início da concessão, em 1998. Trabalhei na cabine, como arrecadadora, por dois anos. Depois, me desliguei da empresa e retornei em 2005, também como arrecadadora. Exerci a função por 11 anos até que tive a oportunidade de receber um treinamento para me tornar líder. Eu agarrei esta oportunidade, comecei a dar cobertura de férias para os líderes e hoje estou aqui, como líder de Arrecadação, há 7 anos. Me sinto muito respeitada por toda a equipe. Mulheres e homens, não importa… todos trabalhamos unidos para prestar um serviço de excelência”, comenta Elizete.

Em funções tradicionalmente ocupadas por homens, elas também vêm se destacando a cada dia. Este é o caso da motorista da viatura de resgate, Jakeline Lucas de Melo Antonio. “Meu sonho sempre foi ser motorista de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), porém foi necessário quebrar algumas barreiras, principalmente por ser um serviço que a porcentagem de homens é maior. Fui a primeira mulher motorista de ambulância na Renovias e sinto muito orgulho da função que desempenho. Sou grata à empresa e aos meus gestores pela oportunidade e por sempre acreditarem em mim”, salienta Jakeline.

Nesta quarta-feira, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, consultores de beleza estarão na sede administrativa da Renovias promovendo uma oficina de autocuidado com o objetivo de valorizar e promover a autoestima das colaboradoras. Todas as mulheres também receberão um presente da Concessionária em alusão à data.