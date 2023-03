Notificação

A Prefeitura Municipal notificou a empresa FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, responsável pela construção da nova ponte sobre o Rio Verde, interligando a Rua Getúlio Vargas com a Rua Bernardo Garcia, com a finalidade de acelerar os serviços, evitando assim, possíveis transtornos. A prefeitura esclareceu também que a própria estrutura da ponte (cabeceiras) é responsável por conter e estabilizar a terra ao redor. Segundo informações da empresa contratada, o início deste serviço está previsto para o final da próxima semana.

Assumiu

O vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) solicitou aos vereadores que pedissem ao prefeito Amarildo que colocasse o nome do ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio na represa que está sendo construída junto às várzeas do Zecão. Celso disse aos vereadores durante a sessão que homenageou o centenário de nascimento de Alfeu, que não tinha consultado ainda o prefeito sobre o pedido, mas que era certo que Amarildo não iria se opor, dado a importância do ex-prefeito para Vargem, cidade que administrou por três vezes.

Entidades X política

Alguns vereadores estão questionando o uso político de entidades para alavancar possíveis candidaturas políticas nas próximas eleições municipais. O problema é difícil de ser equacionado, uma vez que as emendas parlamentares para as instituições da cidade são sempre bem vindas, como no caso de deputados que fazem emendas para o Hospital de Caridade, Sociedade Humanitária, APAE dentre outras e fazem questão de visitar as entidades quando as verbas chegam e contatam sempre os seus dirigentes.

Precisam ter o hábito de ler o jornal

O vereador Fernando Corretor questionou o diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue, que ele e os demais vereadores que contribuíram para a construção da areninha, como é conhecida a quadra construída junto à escola Nair Bolonha, não tiveram destaque nas matérias feitas pelo jornal. Em todas as matérias que a construção foi abordada, o jornal escreveu que a areninha é um projeto do governo do Estado e foi conseguido através do deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos), tendo também a participação dos vereadores do partido, Fernando, Danutta e Maicon.

Erramos

Na edição da Gazeta de Vargem Grande veiculada no último sábado, dia 25, o jornal publicou uma matéria sobre a Estrada Vicinal Giordano Fagan, que liga Vargem ao distrito Lagoa Branca, que ainda não recebeu ordem de serviço para ser pavimentada. A redação do jornal já havia escrito a reportagem e, pouco antes do material ser enviado à gráfica, a prefeitura respondeu aos questionamentos. As respostas foram inseridas no texto e, por um lapso da redação, o trecho que dizia que a prefeitura não havia respondido, não foi retirado.