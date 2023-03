Acidente grave na estrada de São Sebastião da Grama

Segundo apurou o jornal Gazeta de Vargem Grande, houve duas vítimas fatais no acidente que acabou de acontecer na SP-344, estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, na altura do posto de gasolina existente perto da entrada de Grama.

Uma das vítimas fatais morreu no local e o jornal está apurando o seu nome. A outra acabou sendo socorrida no Hospital de Caridade de Vargem Grande, onde não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Trata-se de Juliano Ignácio Pedro, de 23 anos, morador de São Sebastião da Grama, que dirigia o carro.

Ao contrário do que foi publicado, uma das vítimas falecidas não trabalha no Supermercado Sempre Vale. No entanto, o funcionário sofreu ferimentos e está sendo atendido no Hospital.

Ao todo foram sete vítimas, sendo que no hospital estão internadas mais duas e outras três estão no hospital de São Sebastião da Grama. O acidente envolveu dois caminhões, sendo um da empresa Sempre Vale e outro de uma empresa de Casa Branca que trabalha com laranja, e um carro.

A Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul esteve prestando socorro no local, bem como o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária.

O jornal está apurando mais informações e assim que as obtiver, voltará a publicar sobre o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, dia 10 de março, por volta das 16h30.

Fotos: Gazeta de Vargem Grande