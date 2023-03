Carpa gigante aparece sem vida na represa

Uma carpa gigante foi encontrada morta no lago da represa Eduíno Sbardellini nesta quinta-feira, dia 9 de março.

A fotografia postada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes em sua página surpreendeu pelo tamanho do peixe, que precisou ser retirado com uma máquina de dentro da barragem. De acordo com o prefeito, a causa da morte do peixe pode ter relação com sua idade.

A Gazeta de Vargem Grande não obteve a informação sobre o peso da carpa, mas ao que tudo indica se trata do maior peixe já encontrado na represa em seus mais de 20 anos de existência.

Carpas da represa

A Gazeta já noticiou ao menos outras ocasiões em que exemplares da espécie carpa cabeçuda foram pescados da represa.

Em 2018, os primos Caique Martins e Lucas Henrique Martins pescaram um exemplar de mais de 50 kg. Em 1º de outubro de 2017 um peixe semelhante foi pescado pelo frentista Marco César Gambaroto. A carpa cabeçuda pesou 55,4 kg e mediu 1,52 metro. Já em 2021, outro exemplar deste também foi encontrado na represa, conforme foto postada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes.