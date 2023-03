Grave acidente deixou duas vítimas fatais na rodovia da Grama

O acidente ocorrido ontem, sexta-feira, dia 10 de março, por volta das 16h30, na SP-344, estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, na altura do posto de gasolina existente perto da entrada de Grama, deixou duas vítimas fatais e duas com ferimentos graves.

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande foi a primeira a chegar no local dos fatos logo após o acidente e apurou junto ao Hospital de Caridade, que a vítima fatal atendida no hospital de Vargem tratava-se de Juliano Ignácio Pedro, de 23 anos, morador de São Sebastião da Grama, que dirigia o carro VW/Gol, estudante da Unicamp que voltava de Limeira para São Sebastião da Grama.

A segunda vítima, o motorista de caminhão Amilton Pillão, 65 anos, faleceu no local. Ele era morador de Santa Cruz das Palmeiras e o caminhão que dirigia transportava laranja. Estes novos dados, o jornal só obteve no dia seguinte após a reportagem ser colocada nas suas redes sociais.

Segundo apurou a reportagem do jornal, o caminhão carregado de laranja de uma empresa de Santa Cruz das Palmeiras, dirigido por Amilton, que trafegava no sentido Grama a Vargem, pouco antes de chegar no posto de gasolina, bateu de frente com o Gol dirigido por Juliano que vinha em sentido contrário, voltando para São Sebastião da Grama.

Um outro caminhão do Supermercado Sempre Vale que vinha logo atrás do Gol, também colidiu com o caminhão de Palmeiras e um quarto veículo, um Classic, acabou por atropelar as caixas de laranja, sofrendo poucos danos.

O motorista do supermercado foi socorrido no Hospital de Caridade com ferimentos graves, sendo atendido pelos médicos de plantão. Outra vítima que estava no caminhão de laranja, também sofreu ferimentos e foi atendido no Hospital de Caridade de Vargem.

Por ocasião do acidente, chovia na SP 344 Lourival Lindório de Faria e a rodovia ficou interditada por algumas horas, até que a Polícia Rodoviária e a Polícia Científica fizessem todo o trabalho para saber as causas do acidente.

A Equipe de Resgate foi acionada, com os paramédicos ajudando a tirar as vítimas das ferragens, sendo uma da Guarda Municipal de Vargem e duas do SAMU. Também participou dos atendimentos aos feridos o Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista, o DER e a Polícia Militar de São Sebastião da Grama, que ajudaram no fluir do trânsito.

