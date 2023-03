PM apreendeu 5 motos e muita droga em operação

Nesta quinta-feira, dia 9, a Polícia Militar desencadeou uma operação na cidade de Vargem Grande do Sul denominada Operação Fiscalização de Trânsito e Prevenção Primária.

Sob o comando do sargento Keniti, os policiais militares realizaram diversos pontos de bloqueios de trânsito e averiguaram irregularidades administrativas nas vias da cidade, sendo a Prefeitura Municipal notificada.

Durante a operação, diversas pessoas e veículos foram abordados, sendo recolhidas ao pátio local cinco motocicletas.

No decorrer da operação, durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, os policiais viram uma motocicleta com duas mulheres conhecidas nos meios policiais pelo tráfico de drogas.

Ao verem a viatura, a da garupa tentou esconder debaixo da blusa algo que estava em suas mãos. A equipe realizou a abordagem e, quando questionada sobre o que havia escondido, a passageira entregou uma sacola com dois montantes em dinheiro, totalizando R$ 3.140.

Elas não souberam informar a origem do dinheiro, apenas disseram que estavam indo ao banco depositar. A Guarda Civil Municipal foi acionada para apoiar a operação.

Foi verificado que a motorista não era habilitada e que a motocicleta também apresentava irregularidades. As mulheres informaram que os documentos estavam em casa, no bairro Santa Marta.

A equipe foi à casa informada, onde estava o companheiro, também conhecido por tráfico, saindo com algo nas mãos. Ao ver a viatura, ele escondeu o que carregava. Foi encontrada no bolso da bermuda dele uma porção de maconha. Sobre o que havia dispensado, ele informou que era uma bolsa contendo várias porções grandes de cocaína, localizadas pelos PMs. Foi dada voz de prisão aos três pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na casa, foram encontrados grande quantidade de droga, comprovantes de depósitos e itens relacionados ao tráfico. Foram localizados três celulares e documentos de uma outra mulher, que não foi localizada.

Os três abordados confessaram que estavam realizando o tráfico de drogas. Eles foram apresentados ao Plantão Policial, permanecendo presos à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida.