Reinaugurada nova loja do Varejão e Atacadão

Aconteceu na manhã deste sábado, dia 11 de março, a reinauguração da loja do Varejão Atacadão, localizada na Rua Virgílio Forlin, nº 90, no Jd. Primavera, atrás do Espaço Nobre Eventos. Com várias ofertas de hortifrutigranjeiros, o Varejão e Atacadão também trabalha com empório e carnes.

Os proprietários do empreendimento trabalham há muitos anos no ramo, sendo donos das importadoras de cereais D. Barbosa e Lopes Barbosa, o que possibilita boas aquisições no mercado dos produtos que oferecem aos seus clientes. Eles convidam a todos para conhecerem as novas e modernas instalações do Varejão e Atacadão e aproveitarem as ofertas de reinauguração.

Fotos: Reportagem