Câmara entregou Prêmio Mulheres Destaques do Ano

A professora Maria Rosa Campos de Andrade, idealizadora do Centro de Proteção aos Desajustados e Excepcionais (CPDEX), a atual Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vargem Grande do Sul, foi homenageada pela Câmara Municipal, recebendo o Prêmio Mulheres Destaques do Ano. A honraria foi entregue em Sessão Solene realizada nesta quarta-feira, dia 8.

O prêmio foi criado com o objetivo de homenagear as mulheres que se destacaram no exercício de suas atividades na cidade, nos âmbitos social, cultural, econômico, político, segurança, entre outros.

O projeto de decreto legislativo nº 1/2023, elaborado nos termos da Resolução n.º 04, de 19 de setembro de 2017, foi uma iniciativa do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Foi lido aos presentes um resumo de sua biografia e Maria Rosa recebeu um buquê de flores da mão da Diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared. Uma placa do Prêmio Mulheres Destaques do Ano também foi entregue à professora pelo vereador Paulinho e pelo presidente da Casa de Leis, Guilherme Contini Nicolau (MDB).

Em janeiro de 1973, a professora teve seu sonho realizado ao ver que as crianças de Vargem Grande do Sul com dificuldades na aprendizagem, agora tinham uma escola especialmente voltada para elas. No início deste mês, Maria Rosa foi homenageada pela equipe da Apae devido aos 50 anos de fundação da entidade.