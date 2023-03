Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Manoela Maria Luciano, aos 90 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou os filhos Florentina, Adolfo, Florípedes, Rosa e Ema Sangiorato; os genros Aparecido e Valdir; a nora Vilma; os netos Maria, Ereni, Paulinho, Ana Rozilene, Régis, Carlinho, Joice, Bico Fino, Marcelo, Mauro Celso, Rose, Edilaine, Eliane, Patrícia, Michelle, Alex, Vignaldo, Aloísio, Marcinha, Maria, Marquinho, Marcelo, Marlene, Zezinho, Viviane e Thu. Deixou ainda os bisnetos João Marcelo, Daniel, Ana Beatriz, João Guilherme, Letícia, Lorena, Poliana, Carlos, Mateus e Malu; e o tataraneto Gael. Foi sepultada no dia 4 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos Viestel, aos 68 anos de idade, no dia 05 de março. Deixou a esposa Marinalda; as filhas Elaine e Vanessa; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 6 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tânia Aparecida Cortezi, aos 57 anos de idade, no dia 05 de março. Deixou os pais Tereza e Antônio Alberto Cortezi; os irmãos Ana Cláudia, Marco Antônio e Marcelo; e os sobrinhos Bruna, Bruno, Ana Luiza, Vinícius, Valentina e Artur. Foi sepultada no dia 06 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Custódio Marinho, aos 72 anos de idade, no dia 9 de março. Deixou os irmãos José Vítor, Aparecido Donizete, Ana Salete, Natalina e Rafael Antônio. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

