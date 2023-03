Inclusão digital é tema de projeto de alunos da Etec

Alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul estão produzindo um trabalho sobre inclusão digital. Segundo os estudantes, o projeto visa realizar uma pesquisa na cidade e região, para verificar o grau de inclusão digital em nossa população e, a partir disso, definir alguns conceitos e fazer com que entendam a necessidade de se incluírem através de soluções elaboradas.

O trabalho é um artigo de conclusão do curso Técnico de Informática, onde estão participando os alunos do 3º módulo Larissa Dotta Rodrigues, Isabela Cavalari Dotta, Gustavo Fernando de Lima e Helen Cristina de Lima, com o apoio dos professores do Eixo de informática da Etec de Vargem Grande do Sul.

O projeto foi elaborado nas disciplinas de Planejamento e Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os orientadores do trabalho são os professores Carlos Augusto Milan e Ramon Camilo Peres. O intuito do projeto é transparecer, analisar e compreender junto à comunidade o que é inclusão digital e os motivos pelos quais deve ser implantado e fomentar iniciativas para incluir digitalmente a população.

À Gazeta, a equipe explicou que, apesar de não haver uma definição para a inclusão digital, existem fatores como acesso à informação, conectividade, habilidade digital e acesso a tais equipamentos que são características determinantes quanto a inclusão digital daquela comunidade. “Por exemplo, uma pessoa ter um smartphone com acesso a internet, não significa que ela está incluída digitalmente, pois ela pode não deter habilidade de utilizar aplicativos que dariam acesso a serviços e recursos importantes para o seu dia a dia”, disse.

Os estudantes ressaltaram que a inclusão digital é fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento de uma comunidade em diversos aspectos, tais como acesso à informação, conectividade, desenvolvimento econômico, educação e participação cívica.

“É importante garantir que todas as pessoas tenham acesso e capacitação igualitária às ferramentas e recursos digitais necessários para alcançar seus objetivos e participar plenamente da sociedade. Basicamente ela oferece uma melhor qualidade de vida para os indivíduos e está diretamente ligada ao conceito de inclusão social que pode ser melhorado a partir destas ações”, comentou.

Os alunos contaram o porquê escolheram este tema. “Escolhemos o tema pois ele é relevante, mas sabe-se bem que não é um tema atual, estando presente desde o surgimento da Internet e se agravando ainda mais no cenário que vivemos de pandemia onde milhões de pessoas foram “empurradas” para o ambiente digital da mesma forma que uma enorme gama de serviços foi migrada para este ambiente virtual como por exemplo reuniões podem ser realizadas sem deslocamento e custos logísticos, empresas podem abrir mão de seu escritório com o teletrabalho, o home office”, disse.

Segundo o informado, a equipe também optou pela escolha desta temática porque perceberam uma grande lacuna no conhecimento sobre alguns recursos tecnológicos, além de terem a experiência de vivenciar pessoas da nossa comunidade tendo dificuldades de adaptação durante a pandemia.

“Desconstruirmos o conceito de estar incluso digital, adquirindo novas percepções sobre o mesmo, e também pelo fato de que a nossa própria cidade tomou iniciativas de inclusão acerca deste tema implantando o Wi-Fi gratuito em algumas praças da cidade de Vargem Grande do Sul como por exemplo a Praça da Matriz. Ademais, é importante destacar que a tecnologia está em constante evolução e por isso se modifica dia após dia, portanto sempre haverá uma problemática crônica em torno da inclusão digital”, finalizou.

Para a conclusão da pesquisa, o grupo pede a ajuda de toda a população. Se você puder colaborar com o trabalho, leia o qr code e responda o questionário até o dia 31 de março.

Leia o qr code e participe. Foto: Divulgação