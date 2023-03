Quantos seriam?

Na semana passada, o jornal trouxe a matéria sobre os estudos para elaboração de uma lei visando regularizar os imóveis da cidade que os vereadores estão estudando. Nesta semana, a prefeitura enviou uma resposta dizendo que o departamento de Obras não tem o número de imóveis irregulares no município, pois eles são construídos sem informar os órgãos sobre a sua construção. Dessa forma não são cadastrados.

Reunião

À frente das discussões sobre a questão, o presidente da Câmara Guilherme Nicolau marcou uma reunião entre vereadores, arquitetos e engenheiros da cidade para discutir o problema. A reunião será na próxima quarta-feira, dia 15, às 10h, na Câmara, e o prefeito Amarildo foi convidado a comparecer.

Repercutiu

Por acontecer bem no dia em que se comemora o Dia da Mulher, a discussão na última sessão de Câmara envolvendo a vereadora Danutta e o vereador Maicon, ambos do partido Republicanos por causa de um projeto para autista, teve uma repercussão ampliada, principalmente pelo jornal O Município de São João da Boa Vista. Sempre educado no trato com as pessoas, bem como seus companheiros de Câmara, Maicon não autorizou que a companheira de partido o apartasse durante sua fala, como trata o Regimento Interno, o que foi o bastante para gerar a discussão e sua repercussão.

Juntos e contra

Mais uma vez se juntaram os vereadores Itaroti (PTB) e Fernando Corretor (Republicanos) para criticar e denegrir a imagem do jornal Gazeta de Vargem Grande e seu diretor Tadeu Fernando Ligabue. Na última sessão de Câmara, Fernando se disse magoado desde que o jornal durante a cobertura da última eleição municipal, divulgou que a Justiça Eleitoral na época fez um boletim de ocorrência contra ele por na ocasião ter sido acusado de fazer boca de urna. Já Itaroti, com tantas ações correndo na Justiça por sua atuação como ex-prefeito da cidade, sempre que uma sentença vem à tona, quer absolvendo ou o condenando, não perde a oportunidade para desancar o jornal e seu diretor, se dizendo perseguido.

Piso do Magistério

A professora da Rede Municipal de Ensino, Lucila Ruiz Garcia, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo e no Congresso Federal, em nome dos professores. Na audiência online, que foi transmitida ao vivo, Lucila fez as denúncias sobre o piso nacional do magistério, que serão encaminhadas para o Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria Geral da República. O deputado parabenizou a professora pela luta e mobilização sobre o tema na cidade.