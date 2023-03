Provas de concursos foram remarcadas para dia 26 e afetam 2.788 pessoas

As provas dos concursos públicos 001/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e 002/2022 da Prefeitura Municipal foram remarcadas para o dia 26 de março, um domingo. As provas estavam sendo realizadas no último domingo, dia 5, e por problemas técnicos na impressão dos cartões respostas foram suspensas e remarcadas, afetando as 2.788 pessoas inscritas, sendo 2.522 inscritos no concurso da prefeitura e 266 inscritos no concurso do SAE. O erro foi da empresa organizadora que assumiu a responsabilidade pelo equívoco.

O novo edital foi publicado nesta sexta-feira, dia 10, remarcando as provas para o dia 26 deste mês, sendo de responsabilidade da mesma empresa, a RHS Consult.

Os locais de provas e horários serão divulgados a partir das 23h de quinta, dia 16. Os interessados devem acompanhar as publicações, bem como o cronograma retificado, no site da empresa.

As inscrições realizadas serão mantidas e, caso o candidato desista de realizar os concursos, poderá pedir a devolução do valor da inscrição, que será cancelada.

Para solicitar a devolução da taxa de inscrição, o candidato deverá observar as orientações acessando o site www.rhsconsult.com.br, das 8h às 17h de segunda-feira, dia 13, a quarta-feira, dia 15. O candidato deve localizar o processo correspondente à sua inscrição e clicar no link “Devolução de Taxa de Inscrição”. De acordo com o informado, o prazo para devolução é de 20 dias úteis, conforme previsto no Edital de Abertura.

A remarcação da prova gerou muita indignação nas redes sociais entre os participantes. À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que já tomou as providências legais e que a empresa responderá processo administrativo e poderá ser penalizada de acordo com as sanções prevista em lei.

Conforme previsto no Edital de Abertura, exceto para os cargos de Nível Fundamental, os cadernos de questões contavam com 40 questões, entretanto, erroneamente, a empresa responsável apresentou aos candidatos o cartão impresso com 30 campos para preenchimento.