O valor das instituições

O Brasil só não está pior, devido ao bom funcionamento de suas instituições. Bem ou mal, elas vão se aprimorando e abrindo espaço para um futuro melhor para todos nós. A democracia é um exemplo de instituição que vem ganhando força no país, desde a promulgação da Constituição de 1988. Se os homens que fazem parte de determinadas instituições não estão à altura das mesmas, a culpa não é delas, mas sim de seus representantes. Temos o caso do Congresso Nacional cujos políticos que o compõem, na sua grande maioria, deixam a desejar, mas o Congresso como instituição não deixou de funcionar, o que garante a democracia. Ele está longe de ser bom, precisa melhorar muito, mas funciona. O mesmo pode-se dizer do Supremo Tribunal Federal, embora muito criticado nos últimos anos por uma parcela da população, foi o garantidor nos últimos tempos de que a democracia não ia se descarrilhar e as eleições presidenciais através das urnas eletrônicas aconteceram e foram exemplos para o mundo todo, graças à atuação do STF e a outras instituições como o Tribunal Superior Eleitoral. A imprensa no Brasil, por mais que desinformados a tentem denegrir, ela continua sendo vital para o funcionamento do país, cumprindo papel importante na informação do que ocorre no Brasil e também em pequenas cidades como Vargem Grande do Sul. A Câmara Municipal local também tem um papel elogiável para o desenvolvimento político, social e econômico do nosso município, bem como as nossas instituições judiciais, como o Ministério Público e os Juízes de Direito que compõem a Comarca vargengrandense. Tudo isso para realçar que graças ao funcionamento da Câmara Municipal, houve denúncias contra um ex-prefeito, que chegaram ao Ministério Público, que fez a sua parte, propondo ações cíveis e penais contra o acusado, que fez sua defesa e coube aos juízes proferirem as sentenças. O jornal local, no caso a Gazeta de Vargem Grande, cumpriu o papel de levar aos leitores o que ocorria, deixando aos mesmos que através das informações, tirassem suas próprias conclusões, podendo tecer suas opiniões, com a liberdade de expressão – outra importante instituição – que a Constituição Brasileira tem como cláusula pétrea. Graças ao bom funcionamento destas instituições, os vargengrandenses sabem que o ex-prefeito Celso Itaroti foi acusado, se defendeu das acusações de improbidade administrativa, foi absolvido em duas ações penais, foi condenado a dois anos e quatro meses em uma ação penal, condenado a devolver dinheiro aos cofres municipais em outra ação civil e responde a outras cinco ações civis e outras penais sobre a mesma acusação, mau uso do dinheiro público.