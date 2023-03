Equipe Hwarangdo participou da 1° etapa de Campeonato

A equipe Hwarangdo de Taekwondo de Vargem Grande do Sul esteve presente na cidade de Arujá (SP) na 1º Etapa do Campeonato Paulista, no domingo, dia 12. Estiveram presentes neste evento 16 atletas da equipe, sendo 5 atletas do professor Robson Rodrigues de São João da Boa vista.

Nesta primeira etapa do campeonato, haviam mais de 700 atletas inscritos nas modalidades luta e formas, uma vez que o Campeonato Paulista é a única maneira de se classificar para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, onde os dois melhores do ranking de cada estado em suas categorias se enfrentam para classificar o melhor atleta do país

A equipe teve um bom resultado e, além da grande bagagem pessoal e técnica dos 16 atletas, trouxe oito medalhas de ouro, cinco medalhas de prata, uma medalha de bronze, um atleta como 4º colocado e um atleta em 6º lugar.

No Poomsae, um conjunto de movimentos preestabelecidos da arte marcial, representando uma luta contra um oponente imaginário, a equipe obteve uma medalha de ouro.

Os atletas seguem em preparação para a 2° Etapa, que será realizada entre os dias 29 e 30 de abril em São José dos Campos (SP).

O mestre Carlos Xavier parabenizou todos os atletas que estiveram presentes no evento, representando a equipe, e os faixas pretas que foram de grande importância na organização e ajuda para o grupo. “Agradecemos e parabenizamos os pais que saíram de suas casas em pleno domingo para estarem presentes, torcendo pelos seus filhos”, disse.

Segundo o informado, o mestre Carlos Xavier e os professores Ricardo Ramos e Robson Rodrigues estão muito contentes com o resultado da equipe, que mais uma vez vem se destacando no estado.

O professor Rick comentou sobre as conquistas no campeonato. “Todos os resultados só foram alcançados graças ao belo trabalho individual e coletivo e, com isso, esperamos conseguir ainda mais resultados positivos durante o ano”, completou.