Furtou obra e foi pego

A Polícia Militar prendeu um rapaz em flagrante por furto tentado qualificado na madrugada desta quinta-feira, dia 16, por volta das 4h35, na Rua Manoel Garcia Gomes.

A equipe foi acionada para atender ocorrência de furto a residência, onde o solicitante informou que estava vendo o rapaz. Pelo local, em contato com o homem, ele relatou que na data anterior alguém já havia entrado em sua obra e que havia visto o rapaz novamente no local.

Diante das informações, os PMs entraram na obra e encontraram um rapaz já conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, sendo conhecido como “Caveira”.

Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo encontrado em seu poder uma faca de cozinha, um celular e uma turquesa. Questionado sobre o que estaria fazendo no local, respondeu que iria furtar fios elétricos e ferramentas metálicas para vender e comprar drogas para seu consumo.

O rapaz ainda confessou que no dia anterior já havia furtado alguns objetos do mesmo local, sendo maleta de ferramentas e fios, que foram vendidos. Ele contou que consumiu drogas com o dinheiro e não informou onde os itens foram comercializados.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos furtados. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante e o rapaz ficou preso.