Quartas de final da Taça dos Campeões é neste domingo

As quartas de final da 9ª Edição dos Campeões Regionais de Futebol – Taça Sicoob Crediçucar 2023 será neste domingo, dia 19, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal.

Os jogos da quarta rodada, que aconteceram no último domingo, dia 12, foram bem disputados e encerraram a disputa da chave de grupos, sendo marcados por empates.

Às 8h30, Vila Nova FC (Santa Cruz das Palmeiras) e Santana FC (Vargem) empataram em 1 a 1. A competição foi bem equilibrada e, com o empate, a equipe de Palmeiras garantiu a 8ª colocação e ambas equipes se classificaram para a próxima fase. Lorram, do Vila, marcou um gol aos 22m e o empate para o Santana foi marcado por Altieres, aos 71m.

Às 10h15 aconteceu outro empate na segunda disputa da rodada, entre Botafogo FC (São João) e Vargeana (Vargem), por 3 a 3. A equipe sanjoanense abriu vantagem de 3 a 0 na primeira etapa, com gols de Maicon Henrique, aos 5m e aos 28m, e Rafael Lopes aos 28m. No entanto, no segundo tempo, os vargengrandenses buscaram o empate, com gols de Luís Neto aos 50m, Leandro Cunha aos 58m e Gustavo aos 62m. Com o resultado, as duas equipes se classificaram para as quartas de final da série ouro.

Participaram da arbitragem de abertura Renan de Carvalho, Flávio Ávila, Valdemar Aralde Filho e Marcos Mistiere.

Quartas de final

As disputas das quartas de final prometem ser bem acaloradas. Às 8h30, o Ponte Preta (Rio Pardo) enfrenta o Santana FC (Vargem). Às 10h, o Grupo JCN (São João) joga contra o Vila Nova FC (Santa Cruz das Palmeiras).

À tarde, Vasco FC (Rio Pardo) entra em campo com Botafogo FC (São João) às 14h15. Após, às 16h, Guará FC (Casa Branca) enfrenta Vargeana (Vargem).