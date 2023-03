Alunos do Giraldi participam de palestra sobre notícias

Os alunos da 8ª Série da Escola Estadual Gilberto Giraldi, localizada no Jd. Bela Vista, participaram na manhã de sexta-feira, dia 17, de uma palestra ministrada pelo diretor Tadeu Fernando Ligabue do jornal Gazeta de Vargem Grande, onde o tema abordado foi como são elaboradas as notícias veiculadas pelo jornal, bem como outros temas ligados ao jornalismo.

As professoras Fernanda Fregini, Luciana Rotta e a coordenadora Fabiana Borges convidaram o diretor e fundador da Gazeta de Vargem Grande para falar aos cerca de 60 alunos das duas classes do 8º ano, que estão trabalhando como são realizadas as notícias e também a questão das fake news. Ele estava acompanhado de Sara Ligabue, que trabalha na área de comunicação digital do jornal junto às redes sociais.

Falando aos presentes, Tadeu agradeceu aos professores a oportunidade de estar com os jovens e disse que começou seus primeiros estudos no Gilberto Giraldi, tendo gratas recordações da escola e de seus professores. Falou então da criação da Gazeta de Vargem Grande no ano de 1981, quando tinha 24 anos.

O diretor, que embora não seja formado em jornalismo exerce a profissão nestes 41 anos escrevendo semanalmente no jornal, disse da importância da leitura e explicou aos alunos que desde pequeno lia muito e que só através da leitura é que se consegue escrever bem.

Indagado como fundou a Gazeta de Vargem Grande, lembrou aos jovens que na época, não havia um jornal local, que as notícias da cidade vinham de um jornal produzido na cidade de Pirassununga. Que gostando de ler e escrever, viu a possibilidade de criar um jornal na cidade e fundou com o incentivo de outras pessoas, a Gazeta.

Com alguns exemplares do jornal e também de uma antiga A Imprensa, despertou a curiosidade dos alunos ao falar sobre o primeiro jornal editado no município. Lembrou que A Imprensa foi fundada no início do século XX, provavelmente em 1908 e da sua importância na época como único meio de comunicação que se tinha.

Mostrou aos jovens como era produzido o jornal a Gazeta de Vargem Grande quando da sua criação, com os títulos feitos em tipografia, utilizando letras de chumbo e as frases em linotipia, com uma máquina Linotipo que injetava chumbo derretido nas matrizes para formar as frases.

Contou um breve histórico da Gazeta nestes mais de 40 anos de existência e da importância de se ter um jornal na cidade, cujo principal produto, é a notícia. “Nós não fabricamos tijolos ou outro produto, nosso produto é a notícia e o meio que utilizamos para levar as informações aos leitores é o jornal impresso e agora com o advento da internet, nossas notícias também chegam aos leitores através dos celulares e dos computadores, com as redes sociais como Facebook e Instagram, além do nosso próprio site”, explicou Tadeu aos estudantes.

A importância e a responsabilidade de se postar uma notícia nos meios de comunicação, foi o maior enfoque dado pelo jornalista aos estudantes. Explicou que como as notícias envolvem nomes de pessoas, empresas ou entidades, os fatos relatados nas informações têm de ser verdadeiros, não podem ser fake News, pois está em jogo a reputação e a honra dos que são retratados nas matérias.

Outro assunto abordado por Tadeu, foi com relação a como o jornal se mantém economicamente, de onde vem sua renda. Explicou que os gastos do jornal com o pagamento da impressão, dos funcionários, água, energia, impostos e tantas outras despesas, são pagos com a venda de assinaturas e com as publicidades que são veiculadas tanto no jornal impresso, como também nas redes sociais, o que permite a total independência da Gazeta de Vargem Grande no que edita e nas matérias que publica.

Foram então debatidos os problemas das fake news que atualmente infestam as redes sociais e o quanto elas são maléficas na formação das opiniões das pessoas que leem notícias falsas e as tomam como verdadeiras, com resultados nefastos na sociedade, quer sejam questões políticas, econômicas, sociais ou da vida cotidiana das pessoas, causando prejuízos incalculáveis, destruindo reputações e pessoas.

Ao final, várias perguntas foram feitas pelos alunos e respondidas pelo diretor da Gazeta de Vargem Grande Tadeu Fernando Ligabue, que mais uma vez agradeceu a oportunidade de ter levado aos jovens um pouco do significado de se ter um jornal no município.

Fotos: Reportagem