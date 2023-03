Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu João Belmonte Relva, aos 93 anos de idade, no dia 12 de março. Viúvo de Matilde Marçola; deixou os irmãos José e Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 13 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zenide Salvador, aos 83 anos de idade, no dia 13 de março. Solteira; deixou sobrinhos e familiares. Foi sepultada no dia 13 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Azananiri de Biazi Barboza, aos 86 anos de idade, no dia 10 de março. Viúva de Luiz Barboza; deixou os filhos Carmen Cecília, Luiz Ricardo, Cláudia Aparecida; os netos Mateus, Camila, Giovana, Luiz Guilherme, Carolina, João Pedro; e os bisnetos Henrique e Catarina. Foi sepultada no dia 11 de março.

Faleceu Luiza Odete de Souza, aos 58 anos de idade, no dia 13 de março. Deixou o marido Donizete; as filhas Simone e Helena; os netos Joyce, Jéssica, Geyssiane e João Vitor. Foi sepultada no dia 13 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Natal de Freitas, conhecido como Talo, no dia 14 de março. Deixou a esposa Antônia (Nina); os filhos Jenuário, Geovani, Lilian, Cristina, Luana, Lucimara e a Irmã Aparecida que trabalhou por muitos anos na paróquia e na Sociedade Humanitária; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Silvia Helena Aparecida Bruscato Menossi, conhecida como Leninha, aos 62 anos de idade, no dia 16 de março. Deixou o marido José Antônio Menossi; os filhos Jean e Shelow; e a neta Valentina. Foi sepultada no dia 16 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ana Gomes de Assis, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Viúva de Antônio Nicácio de Assis; deixou os filhos Antônio, Emília, José, Osvaldo, Donizete, Nilton César, Luís Alberto, Ana Marta e Maria; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 17 de março, no Cemitério Municipal em São Roque da Fartura.

Faleceu João Chiavegatti Saquelli, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Deixou a esposa Esmeralda da Silva Chiavegatti; o filho Paulo Sérgio; a nora Kátia e a neta Vitória. Foi sepultado no dia 16 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Cláudia dos Santos Galante, aos 30 anos de idade, no dia 17 de março. Deixou o marido Jeferson Minelli, os filhos Kauan, Caique e Enzo Gabriel; os pais Maria Eliene dos Santos e Reinaldo Galante; os irmãos Luís Henrique, Letícia, Ariana, Rafael, Tiago, Camila e Reginaldo; cunhadas; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento deverá ocorrer neste sábado, dia 18 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

João

Faleceu João Belmonte Relva, aos 93 anos de idade, no dia 12 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Zenide

Faleceu Zenide Salvador, aos 83 anos de idade, no dia 13 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Azananiri

Faleceu Azananiri de Biazi Barboza, aos 86 anos de idade, no dia 10 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Natal

Faleceu Natal de Freitas, conhecido como Talo, no dia 14 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Silvia

Faleceu Silvia Helena Aparecida Bruscato Menossi, conhecida como Leninha, aos 62 anos de idade, no dia 16 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Ana

Faleceu Ana Gomes de Assis, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Foto: Arquivo Pessoal

João

Faleceu João Chiavegatti Saquelli, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.