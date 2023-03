Posse dos deputados

Na última quarta-feira, dia 15, os vereadores Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB) e Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB) estiveram em São Paulo para a posse dos deputados estaduais, parceiros da cidade. A posse aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Um ano do Poupatempo

Neste sábado, dia 18, o Poupatempo de Vargem Grande do Sul comemora um ano de funcionamento. Localizado à Rua Coronel Lúcio, 925, no Centro, o Poupatempo já realizou mais de 21.200 atendimentos prestados à população. Em média, cerca de 2.600 mil serviços são realizados mensalmente na unidade. Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual “P”, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entusiasmado

Depois de muitas críticas recebidas pelos buracos que o trabalho de troca de tubulações fez nas ruas da Vila Santana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) colhe os elogios pelo recapeamento das referidas ruas. Nas suas redes sociais, ele não cansa de postar o trabalho de recapeamento realizado, não só nas ruas da Vila Santana, como em outras vias da cidade.