Provas remarcadas dos concursos serão neste domingo

As provas dos concursos públicos 001/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE e 002/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, que foram remarcadas, serão neste domingo, dia 26, sendo de responsabilidade da mesma empresa, a RHS Consult.

As provas estavam sendo realizadas no último domingo, dia 5, e por problemas técnicos na impressão dos cartões respostas foram suspensas e remarcadas, afetando as 2.788 pessoas inscritas, sendo 2.522 inscritos no concurso da prefeitura e 266 inscritos no concurso do SAE. O erro foi da empresa organizadora que assumiu a responsabilidade pelo equívoco.

Os locais de provas e horários foram divulgados na última semana. Os interessados devem acompanhar as publicações, bem como o cronograma retificado, no site da empresa RHS Consult.

A Prefeitura Municipal informou que já tomou as providências legais e que a empresa responderá processo administrativo e poderá ser penalizada de acordo com as sanções previstas em lei.