Reinaugurada nova loja do Varejão e Atacadão

Aconteceu no sábado, dia 11, a reinauguração da loja do Varejão e Atacadão, no Jd. Primavera, atrás do Espaço Nobre Eventos. Com ofertas de hortifrutigranjeiros, o Varejão e Atacadão também trabalha com empório e carnes.

Os proprietários, Jéssica Olarti Lopes Barbosa e David Donizete Barbosa, trabalham há muitos anos no ramo, sendo donos das importadoras de cereais D. Barbosa e Lopes Barbosa, o que possibilita boas aquisições no mercado dos produtos que oferecem aos seus clientes.

Segundo o informado pelos proprietários, mais de 2.500 pessoas passaram pelo local. Na sexta, dia 10, o Padre Paulo Sérgio Fuliaro, pároco da Igreja São Joaquim, deu a bênção no local, na presença dos proprietários e dos colaboradores. Toda a população é convidada para conhecer as novas e modernas instalações do Varejão e Atacadão.





Na foto, equipe do Varejão e Atacadão