Rotary homenageia mulheres

O Rotary Club realizou no dia 7, uma reunião festiva no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito, homenageando o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, e também empossando um novo membro do clube: Thiago Miguel Bertholucci.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do clube de Vargem, José Geraldo Ramazotti. O Rotary Club fez uma emocionante homenagem à Maria Aparecida Espanhol, a conhecida Tata, e também para Isabel Cristina Coracini Morandin em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.

Estiveram presentes na cerimônia, o presidente do Rotary de Vargem, Ramazotti, e seus companheiros rotarianos acompanhados de suas esposas, o governador Assistente Mauro, do Rotary Club de São João da Boa Vista e convidados das homenageadas.





A homenageada Maria Aparecida

Isabel foi homenageada