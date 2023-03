Gente e Fatos

Bruna

A cirurgiã vascular Bruna Vidale aniversaria nesta segunda-feira, dia 20, recebendo as felicitações dos pais Paulo e Mônica, das irmãs Paula e Letícia, do sobrinho Pedro, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Isabela

A médica veterinária Isabela de Paula Canal troca de idade na quarta-feira, dia 22, quando recebe as felicitações dos pais Flávio e Cláudia, dos irmãos Marina e Vítor, do namorado Matheus, dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia

Na quarta-feira, dia 15, Letícia Rodrigues Elídio da Silva celebrou a chegada da nova idade e recebeu os parabéns do marido Wilian, dos filhos Pedro e Ana Luzia, dos pais Marcos e Marli, dos irmãos Marquinhos e Priscila, dos cunhados Duque, Mayara, Jaque, Michele e Lucian, do afilhado Joaquim, dos sobrinhos Francisco e Maria, dos sogros Ângela e Serginho e da afilhada Laura. Foto: Arquivo Pessoal

Gustavo

O gerente de produção Gustavo Pereira Coutinho celebra seu aniversário neste sábado, dia 18, recebendo os parabéns dos pais Lúcia e José e da namorada Laís. Foto: Arquivo Pessoal

Dirce

Dirce Néia Balbino aniversaria nesta segunda-feira, dia 20, quando recebe os cumprimentos do José Pedro, de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luísa

A atleta Luísa Ranzani estreia a nova idade na quinta-feira, dia 23, quando recebe os parabéns dos pais Ana Paula e Apohara, do irmão João, dos familiares e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

A cabeleireira Aline Cristina dos Santos comemora seu aniversário neste sábado, dia 18, recebendo o carinho dos pais Sueli e Valcir, da filha Larissa, do irmão Otávio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo

O professor de educação física Rodrigo Rabello brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 22, quando recebe as felicitações dos pais Márcia e José Carlos, do irmão William e da tia Cristina. Foto: Arquivo Pessoal

Carlos

O influenciador Carlos Eduardo Tomaz estreia a nova idade neste sábado, dia 18, recebendo as felicitações dos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Angélica

Nesta segunda-feira, dia 20, Angélica Mesquita comemora seu aniversário junto ao marido Afonso e a filha Beatriz. Foto: Arquivo Pessoal

Izilda

Na sexta-feira, dia 24, a professora aposentada Izilda Merlin dos Santos comemora o dom da vida ladeada pelo carinho do marido Ademir, dos filhos, genro, nora e dos netos Maria Fernanda e Arthur. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

A repositora Aline Rodrigues celebra a chegada dos seus 32 anos nesta segunda-feira, dia 20, quando recebe o carinho dos filhos Brenda e Pedro e da mãe Ester. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

A auxiliar de escritório Bruna Regina Fábio Martins troca de idade neste domingo, dia 19, recebendo o abraço do marido José Eduardo, dos pais Maria das Graças e Antônio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Joana

A professora Joana Darc Fioreti brinda a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 19. Os cumprimentos ficam por conta de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriel

Gabriel Dutra Peres Vicente fez aniversário no dia 3 de março, quando recebeu todos os mimos e atenção dos pais Isabela e Breno, da irmã Luiza, dos avós Piscida, Cássio, Dr. Luís Sérgio e Maria Cecília e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Pedro

Pedro Custódio soprou sua primeira velinha no último sábado, dia 11, quando recebeu os mimos dos pais, dos irmãos Breno e Manuella e demais familiares. Fotos: Angelino Jr.

Laura

Laura de Paiva Ferreira soprou sua velinha na terça-feira, dia 14, quando recebeu os paparicos dos pais Jeferson e Mônica, do irmão Arthur, da avó Bete, dos tios e das priminhas. Foto: Arquivo Pessoal

Manuela

Manuela Roqueto Bruno soprou sua 7ª velinha na sexta-feira, dia 10, quando foi o centro das atenções dos pais Marília e Mateus, da irmã Heloísa, demais familiares e coleguinha da escola D. Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Claudete

A professora Claudete Piola Pereira troca de idade nesta segunda-feira, dia 20, recebendo os cumprimentos dos filhos Adriana, Débora e Douglas, dos genros César e Neto e da nora Elisa. Foto: Arquivo Pessoal

Renata

Renata Arrigoni brinda a chegada dos seus 52 anos neste sábado, dia 18, recebendo os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fernanda

Fernanda Ligabue Mesquita brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 22, quando recebe os cumprimentos do marido Luziel, da filha Camila e do genro Kevin. Foto: Arquivo Pessoal

Vinícius Sposito Citadini completou 10 anos

O 10º aniversário de Vinícius Spósito Citadini foi celebrado na sexta-feira, dia 10, no Espaço F, onde recebeu os mimos dos pais Michele e César, demais familiares e amigos. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Enlace de Tainá Caixeta e Eduardo Martins

Tainá de Aquino Caixeta e Eduardo da Silva Dionísio Martins uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 11, pelo pastor Daniel no sítio Boa Esperança. Tainá é filha de Elison Caixeta e Ângela de Aquino, e Eduardo é filho de Ana Paula da Silva e Célio da Silva Martins. Fotos: Galbiere Foto & Vídeo

Show do Coldplay

A jornalista Fernanda Gonçalves e a engenheira civil Mariana Santiago curtiram o show do Coldplay, no último sábado, dia 11, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em um espetáculo de luzes coloridas, que reuniu 72 mil pessoas, as vargengrandenses se divertiram e se emocionaram com a apresentação da banda britânica na turnê Music of the Spheres. Fotos: Arquivo Pessoal

Fabrízio

Residindo em Lençóis na Bahia, onde pratica e trabalha com escalada esportiva, Fabrízio di Carlo Vidale Filho estreia a nova idade neste sábado, dia 18. Os parabéns ficam por conta dos pais Fabrízio e Cláudia, dos irmãos Romeu, David e Mell, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

A professora e operadora de caixa Márcia de Fátima Mesquita aniversariou na sexta-feira, dia 17, quando recebeu as felicitações dos filhos Tiago e João Paulo, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maiara

Maiara Marçal Prado Dias brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 19, junto ao marido Leandro e aos pais Maria Regina e José Luiz. Foto: Arquivo Pessoal

Maria de Lourdes

A aposentada Maria de Lourdes Luiz Cristensen aniversariou na terça-feira, dia 14, quando recebeu os cumprimentos das filhas Letícia, Patrícia e Silvana, dos netos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Pâmela

A segurança Pâmela Ramalho de Oliveira celebra a passagem do seu aniversário na sexta, dia 24, quando recebe as felicitações dos pais Geni e Luiz, dos filhos Ana Lígia, Jorge Vagner e Felipe Miguel, da irmã Daniela, do cunhado Sérgio e dos sobrinhos Ana Lívia e Luís Sérgio. Foto: Arquivo Pessoal

William

Na sexta, dia 24, o professor William Campos Pinto Abinajm muda de idade e recebe os cumprimentos da Juliana, com quem divide a foto, da Bruna Barrado, do Pedro Vidal, da Samara e do Marcelo. Foto: Arquivo Pessoal