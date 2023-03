Sebrae-SP e Governo de SP abrem 7,5 mil vagas para mulheres em cursos técnicos gratuitos

O Sebrae-SP e o Governo de São Paulo promovem uma ação exclusiva para as mulheres: 7,5 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação técnica nas áreas de alimentação, beleza, vendas e vendas online. A iniciativa envolve o programa Empreenda Rápido e vai oferecer aulas online.

A programação de cursos conta com 23 opções desde para quem quer aprimorar as vendas online ou criar uma loja virtual até para quem busca uma nova atuação, como técnicas de visagismo para profissionais de beleza e preparação e vendas de marmitas saudáveis.

São cursos técnicos com 16h ou 20h de duração de 4h diárias de estudo. A capacitação também envolve ensinamentos sobre gestão formatados de acordo com o momento empresarial, seja em estágio de formalização ou para melhorar a produtividade da empresa. São trabalhados os temas de finanças, marketing digital, atendimento ao cliente, captação de recursos, entre outros.

O diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, destaca que o programa Empreenda Rápido já atendeu mais de 1 milhão de pessoas, sendo que 65% do público é feminino. “O empreendedorismo é um dos meios mais eficientes de empoderamento feminino e um caminho das mulheres serem protagonistas do próprio destino. Ter um negócio próprio permite à mulher construir a independência financeira e se realizar profissionalmente. A parceria com o Governo de São Paulo é fundamental para que o Empreenda Rápido, o maior programa de empreendedorismo, inclusão produtiva e geração de renda do Brasil, continue ajudando nossas empreendedoras”, afirma

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, o empreendedorismo é uma força que precisa ser incentivada, pois gera riqueza, oportunidades e emprego. “Nós precisamos oferecer capacitação e opções de crédito para que elas possam iniciar o próprio negócio de maneira mais assertiva, por isso a importância de políticas públicas focadas no empreendedorismo feminino.”

Capacitação

As mulheres interessadas nos cursos começam a jornada de conhecimento com as aulas de gestão, que podem ser feitas na modalidade EAD, no horário que for conveniente. Após a conclusão, elas serão direcionadas para os cursos técnicos, que serão realizados entre os dias 17 e 28 de abril. As vagas estão divididas de acordo com as áreas: 1.140 para alimentação, 1.050 para beleza, 2.910 para vendas e 2.400 para vendas online.

As empreendedoras que concluírem os estudos ficam habilitadas para solicitar linhas de crédito com condições especiais Empreenda Mulher no Banco do Povo, com taxas de 0,35% a 0,8% ao mês, com até 120 dias de carência e até 48 meses de prazo para pagamento.

As inscrições podem ser feitas no Link, nas unidades de atendimento do Sebrae em todo Estado de São Paulo, nas estações da CPTM e Metrô com pontos de inscrição do Sebrae ou ainda pelo telefone 0800 570 0800.

:: Cursos disponíveis ::

:: Alimentação ::

Cuidados na distribuição de alimentos em seu negócio

Higiene nos alimentos de seu negócio

Monte o cardápio do seu negócio

Prepare e venda comidinhas para eventos

Prepare e venda marmitas saudáveis

Produza e venda alimentos sem desperdícios

:: Beleza ::

Aprenda os cuidados com biossegurança no segmento de beleza

Aprenda sobre biossegurança na manicure

Aprenda técnicas de visagismo

Organize o espaço de seu salão de beleza

:: Vendas ::

Aprenda a vender melhor no varejo

Aprenda vitrinismo básico para varejo

Converta melhor suas vendas criando uma experiência de compra

Entenda melhor seu cliente e venda mais

Estratégias de venda para produtos de moda

Venda melhor com técnicas consultivas

:: Vendas online ::

Aprenda a vender melhor no e-commerce

Converta vendas utilizando inbound marketing

Criação de conteúdo para mídias digitais

Criação de posts para redes sociais

Técnicas para a criação de uma loja virtual

Técnicas para fotografia comercial com celular

Técnicas para desenvolver seu comércio eletrônico