Acidente entre Vargem e São João deixou feridos

Um acidente que aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, dia 20, na Rodovia Dom Tomás Vaquero, a SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, deixou feridos. O acidente aconteceu no Km 238+100, próximo ao Pedregulho

O caminhão carregado com pedras trafegava sentido Vargem e o veículo Corolla trafegava sentido São João. Testemunhas alegaram que uma roda do caminhão se soltou e atingiu o carro. Com o impacto, o caminhão capotou e foi parar às margens da rodovia.

No carro estavam uma mulher e uma criança, que tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, estável, mas com suspeita de fratura em uma das pernas.

As vítimas foram socorridas ao Hospital de São João da Boa Vista. O trânsito na rodovia foi rapidamente controlado e a perícia compareceu no local.

A Renovias, a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local, bem como a Guarda Civil Municipal de Vargem e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).