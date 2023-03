Avião caiu em Caconde

Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Barrânia, em Caconde, na manhã desta quinta-feira, dia 23. Duas pessoas que estavam na aeronave foram socorridas com ferimentos leves, segundo a Polícia Militar.

A aeronave Embraer Tupy modelo PT-NTP caiu perto de uma cachoeira. A 6ª Base Regional da Aviação do Estado da Polícia Militar de Minas Gerais (Brave) de Poços de Caldas foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com o informado ao portal de notícias G1, o piloto sofreu ferimentos no rosto e o passageiro algumas escoriações.

As vítimas são de Poços de Caldas e foram socorridas para o hospital de Caconde sem risco de morte.

A aeronave, que era do Aeroclube de Poços de Caldas, ficou destruída. O Corpo de Bombeiros e a PM também estiveram no local do acidente.