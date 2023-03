Definidos os semifinalistas da Taça dos Campeões

Os jogos das quartas de final da 9ª Edição dos Campeões Regionais de Futebol – Taça Sicoob Crediçucar 2023 foram marcados por muitos gols no último domingo, dia 19, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal. Os jogos foram bastante disputados e as semifinais da série Ouro foram definidas, assim como as três equipes que disputarão a série Prata da competição.

Às 8h30, a Ponte Preta (Rio Pardo) fez 3 a 2 no Santana FC (Vargem). Com o resultado, a Ponte Preta está na semifinal da série Ouro e os vargengrandenses do Santana disputarão a série Prata neste domingo, dia 26. Lucas aos 11m e 62m e Paulo aos 74m marcaram os gols do time de Rio Pardo e Felipe aos 64m e Adermivan aos 83m descontaram para o Santana.

Às 10h15, o Grupo JCN (São João) venceu por 4 a 2 o Vila Nova (Santa Cruz das Palmeiras. A partida foi disputada e até os 90m os times estavam empatados em 1 a 1. A classificação, porém, foi decidida na cobrança dos pênaltis. A equipe de São João contou com o gol de Lincon aos 70m e Dam, do Vila Nova, marcou aos 74m em uma cobrança de falta. Agora, o Grupo JCN está nas semifinais da série Ouro e Vila Nova disputará a série prata neste domingo.

Às 14h15, Botafogo FC (São João) garantiu a classificação ao ganhar por 3 a 2 do Vasco FC (São José). A equipe de São João contou com os gols de Bruno, aos 23m e aos 80m, e com o gol de Danilo Diniz aos 35m. Os gols do Vasco foram de Guilherme, aos 16m e aos 46m. O Vasco disputa a série Prata neste domingo.

O último jogo das quartas de finais terminou na decisão por pênaltis vencida por 5 a 4 pelo Guará (Casa Branca). Os casabranquenses levaram a melhor contra o time da casa, a Vargeana. Com isso, Guará se classificou para as semifinais da série Ouro e os vargengrandenses jogam a série prata neste domingo.

Participaram da arbitragem de abertura Diego de Oliveira Costa, Edimilton Alves, Valdemar Aralde Filho e Leonardo A. Moreira.

Grupo JCN venceu por 4 a 2 o Vila Nova nos pênaltis. Foto: Liga do Desporto

Série prata

As disputas das quartas de final da série prata serão neste domingo, dia 26. Às 8h30, o Santana FC enfrenta o Camisa 10. Em seguida, às 10h, o Vasco FC joga contra o Amigos do Beira Rio. À tarde, Vila Nova FC entra em campo com Boa Esperança às 14h15. Após, às 16h, Vargeana enfrenta Borussia FC.