No último final de semana, nos dias 17, 18 e 19 de março, a equipe Bushido de Judô participou da Copa São Paulo, o maior evento de judô do Brasil, realizado pela Federação Paulista de Judô.

O evento reuniu cerca de 2 mil atletas de 12 estados e mais de 115 agremiações participantes entre clubes e academias. A Associação e Projeto Social Bushido de Judô, comandados pelo sensei Daniel Garcia, participou dos três dias de competição.

Na sexta-feira, dia 17, competiram a sensei Maria Eduarda Fermoselli e a judoca Victória Fermoselli, no sub 21. No sábado, dia 18, os senseis Rafael e Gabriel Casagrande, no sênior, e os judocas Gustavo Tabet e Diego Colan, no sub 18, fizeram suas lutas com Gustavo conquistando a medalha de bronze.

No domingo, dia 19, foi a vez dos meninos e meninas do sub 13 com os judocas Rian Coelho, Antônio Dalaneze, Luís Felipe Alapenha, Guilherme Ferreira, Manuela Leal, Marina Freitas, Estefani Ferreira e Ana Beatriz da Costa, todos lutando com muita garra em categorias com mais de 30 judocas.

“Foi um final de semana de muita luta e aprendizado, parabéns a todos os judocas que se dedicaram aos treinos e lutaram como verdadeiros guerreiros enfrentando equipes grandes e de renome no judô nacional. Parabéns ao Gustavo Tabet pela medalha de bronze conquistada no sub 18 da categoria pesado”, destacou o sensei Daniel Garcia.

“Agradecimentos a diretoria Bushido em nome da presidente Val Taú que não mede esforços para ajudar o sensei e alunos em todas as situações, a todos os pais e mães que nos acompanham e acreditam no nosso trabalho, agradecimentos aos senseis Gabriel e Rafael que ficaram de técnicos e ao Fábio Tabet que acompanhou os judocas no sábado. Agradecimentos aos nossos parceiros”, completou.

Fotos: Bushido de Judô